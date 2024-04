Julia Gawlik, urodziła się i mieszka w Londynie na co dzień mieszka w Londynie, ale jej wielkim marzeniem jest przeprowadzić się do Polski. "Strasznie mi się tu podoba" - zwierzała się Idzie Nowakowskiej.

Gdy natomiast Nowakowska zapytała uczestniczki o jej preferencje, mocno się zdziwiła. "Uwielbiam Eminema. Dzieciaki w moim wieku w Londynie lubią słuchać rapu" - komentowała.



Trenerzy "The Voice Kids" zachwyceni Julią Gawlik. I takie imprezy to my lubimy

Podczas przesłuchania w ciemno w "The Voice Kids" wybrała jednak utwór "Billionaire" Traviego McCoya i Bruno Marsa. Fotele odwrócili wszyscy trenerzy.

Reklama

"Ale się fajnie zrobiło. I takie imprezy to lubimy" - mówił Tomson. "Julka, ale żeś rozkręciła imprezę, wiesz. Zawładnęłaś sceną, publicznością. I to jest ten twój atut, że już nas wszystkich zwabiłaś" - komentowała natomiast Cleo.

"Ja się zastanawiam, kiedy brałaś oddechy. Myślałam sobie: kurde, cały czas śpiewa. I rapuje i jeszcze te długie dźwięki śmigają" - zachwycała się Natasza Urbańska.

"Powiedzieć kilka słów do mikrofonu to nie jest sztuka, ale pozostać w groovie, nie wypadać z niego, nie przyśpieszać, a do tego osiąść w fajnym klimacie, to wszystko ci się udało, to nie jest takie łatwe. Wyszło ci bardzo naturalnie" - dodał Baron.

Gdy Julka powiedziała na scenie, że lubi słuchać Eminema, Urbańska natychmiast zapragnęła fragmentu jego utworu w jej wykonaniu. 12-latka wybrała numer "Mockingbird", którą raper dedykował swojej córce Hailie Jade.

"Jeśli tak kochasz hip hop jak my, to widzimy się w drużynie Tomsona i Barona. Serdecznie polecam ci to rozwiązanie" - komentował Baron po kolejnym występie. Uczestniczka ostatecznie nie postawiła jednak na pracę z chłopakami i postawiła na współpracę z Cleo.

Kim jest Julia Gawlik?

"Julia Gawlik mieszka i chodzi do szkoły w Londynie. Muzyka jest jej największą pasją. Od dwóch lat z wielkim zaangażowaniem zgłębia tajniki śpiewania na zajęciach w szkole muzycznej, w której także uczy się gry na pianinie. Julia uczęszcza też do szkoły tanecznej, gdzie rozwija swoją kolejną pasję, taniec" - czytamy na stronie TVP.