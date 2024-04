11-latka Hania Cisak oraz 13-latki Ola Antoniak i Pola Jezierska wykonały w bitwach "The Voice Kids" piosenkę Andry Day "Rise Up". Jednak pierwsze próby zwiastowały spore problemy.



"Pierwsze wejście dziewczyn to był totalny bałagan. Byłam lekko załamana. Zamknęłam oczy i słyszałam przekrzykiwanie się" - mówiła Cleo.



"Musimy popracować nad porządkiem. Każda ma inną barwę, każda daje w specyficzny sposób coś innego, a ja potrzebuję tutaj spokoju i porządku" - mówiła do uczestniczek. Już przed wyjściem na scenę Ola Antoniak rzuciła: "trzymajcie kciuki, aby nie była to największa katastrofa wieczoru".

Znakomity występ w "The Voice Kids". Urbańska mówi o "muzycznej uczcie"

"Jak dla mnie to była uczta muzyczna. Prawdziwa uczta muzyczna" - zachwycała się Natasza Urbańska. A zapytana, kto powinien przejść dalej, odpowiedziała "dziewczyna adrenalina Ola".



"Gratulacje Cleo za wybór numeru. Ola, pośród tych indywidualności, to wybrałbym ciebie za szlachetność tych wyczynów wokalnych" - komentował występ Baron. Tomson przyznał natomiast, że również postawiłby na "petardinio Olę".



"Wzruszam się, że wy w tak młodym wieku potraficie tak śpiewać o emocjach, te komplementy nie są za darmo. Włożyłyście bardzo ciężką pracę w ten występ. Cieszę się, że dobrałam tak różne głosy i tak różne osobowości, bo każda dodała tak cudowny smak, że to się cudownie uzupełniło" - mówiła Cleo, która do sing off zabrała Olę Antoniak. Uczestniczka następnie awansowała też do finału sezonu.

Wideo Cisak, Antoniak, Jezierska - „Rise Up” - Bitwy | The Voice Kids Poland 7