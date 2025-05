Telewizja Polska zapowiedziała, że od jesieni aż do wiosny przyszłego roku wyemitowane zostaną nowe sezony programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids"oraz "The Voice Senior". Wokaliści, którzy nie boją się wyzwań i chcą powalczyć o swoje muzyczne marzenia już mogą przesyłać swoje zgłoszenia do internetowych castingów. Wraz z rozpoczęciem przesłuchań TVP ogłosiła jednak, że widzowie powinni przygotować się na sporą rewolucję w składzie trenerskim.

"Nie ma mowy o bezbarwnych 'ciociach dobra rada', które się uśmiechają i nie mają nic ciekawego do powiedzenia, powtarzając tylko wyświechtane frazesy, i piosenkarzach nudziarzach" - wyznała w rozmowie z Pudelkiem osoba z produkcji, zapowiadając, kogo chce zatrudnić stacja.

Z medialnych doniesień wynikało, że o swoją posadę nie muszą obawiać się jedynie weterani "The Voice" - Tomson i Baron oraz Cleo. "Oni tak wrośli w ten format, że są już jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie chce ich zwalniać" - ujawnił informator Pudelka.

Wielkie zmiany w TVP. Natasza Urbańska żegna się z fotelem trenerskim w "The Voice Kids"

W czwartek rano do mediów społecznościowych spłynęły nowe wieści - Natasza Urbańskaogłosiła, że to ona żegna się z "The Voice Kids". Wokalistka opublikowała na swoim Instagramie obszerny komunikat, w którym podziękowała produkcji za możliwość rozwoju i swoim kolegom z obrotowych foteli. "Jesteście jak rodzina" - napisała gwiazda.

"Kochani, moja przygoda z programem 'The Voice Kids' dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. 'The Voice Kids' wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z ‘tu i teraz’ i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia" - czytamy na Instagramie gwiazdy.

Rozwiń

Natasza Urbańska w 7. edycji "The Voice Kids" doprowadziła swoją podopieczną do zwycięstwa. Teraz rozpoczyna nowy etap w karierze

Artystka zadebiutowała w fotelu trenerskim w 7. sezonie "The Voice Kids" i od razu doprowadziła swoją podopieczną do zwycięstwa. Michell Siwak rozwinęła się pod skrzydłami Nataszy i zdobyła wówczas nagrodę główną. Z kolei w zakończonej niedawno 8. edycji podopieczna trenerki, Marianna Kłos, w finale zajęła zaszczytne drugie miejsce na podium.

"Teraz jestem gotowa na nowy etap w mojej karierze artystycznej. Rozpoczynam nowy projekt - wymagający, czasochłonny i bardzo dla mnie ważny. Zawsze powtarzam, że nie wygrana się liczy, a sama droga. Fotel trenerski jest wyjątkowy - spełnia marzenia tych, co na nim siedzą, i tych, którzy przed nim występują" - wyjawiła Natasza Urbańska w swoim poście.

W ubiegłą sobotę widzowie TVP po raz ostatni mieli okazję zobaczyć Nataszę Urbańską na planie "The Voice Kids". Artystka pożegnała się w wielkim stylu - wykonała na scenie swój najnowszy singiel "Zasypiam w ogniu".

BRK: "Czułem, że jak tego z siebie nie wyrzucę, to wybuchnie mi głowa" INTERIA.PL