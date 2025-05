Kariera Marcina Maciejczakawystartowała pięć lat temu, gdy zdecydował się podjąć wyzwanie i wystąpił w 3. edycji "The Voice Kids", w którym to najmłodsi wokaliści mogą pokazać swój talent wokalny przed muzycznymi ekspertami. Prędko okazał się objawieniem talent-show TVP. 14-letni wówczas Marcin zachwycił zarówno widzów, jak i trenerów już podczas Przesłuchań w ciemno. Wybrał drużynę Dawida Kwiatkowskiego i pod skrzydłami piosenkarza dotarł aż do wielkiego finału. Głosami widzów wygrał cały program, a był to dopiero początek jego przygody na rynku muzycznym.

Artysta przez ostatnie pięć lat prężnie działał w branży, a największy sukces przyniósł mu międzynarodowy singiel "Midnight Dreamer" wydany w 2024 r. Ta polsko-portugalska produkcja nie tylko podbiła serca fanów młodego Maciejczaka, lecz także zajęła trzecie miejsce w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji.

19-latek od tamtego momentu nie zwalnia tempa i wciąż tworzy. Bieżący rok już jest dla niego niezwykle udanym, bowiem kilka miesięcy temu na rynku ukazała się jego druga płyta, zatytułowana "Destroy Me, Today". Przez kilka tygodni był to jeden z najchętniej kupowanych krążków w Polsce. Artysta promował go także koncertami na żywo - zagrał w klubach, a wydarzenia cieszyły się sporą frekwencją. Niedawno Marcin miał również okazję pokazać swój materiał szerszej publiczności dzięki Next Festowi w Poznaniu.

Marcin Maciejczak z nowym przebojem. Znów podjął się współpracy z portugalskimi producentami

Do sieci właśnie trafiła kolejna piosenka Marcina Maciejczaka, która powstała we współpracy z portugalskimi producentami. Czy "Control" powtórzy sukces "Midnight Dreamer"? "Na samą myśl o nim chce mi się tańczyć i tracić kontrolę!" - przyznaje 19-letni twórca.

Utwór jest klubowym bangerem, który wręcz zachęca do podążenia prosto na parkiet. "Control" zostało opatrzone niezwykle futurystycznym teledyskiem, w którym Marcin Maciejczak pokazał swoje dwa odmienne oblicza.

Fani są zachwyceni nowym utworem i klipem Marcina Maciejczaka. Nazwali go "skarbem narodowym"

Fani artysty w komentarzach pod teledyskiem prędko wyrazili swój zachwyt najnowszym utworem. Pojawiło się także wiele głosów interpretujących na różne sposoby i doceniających energiczny klip. "Zasługujesz na każdą scenę świata. Nigdy nie przestawaj śpiewać", "To jest artysta, który nie udaje", "Ten teledysk to światowy poziom. Eksplozja energii", "To się nazywa prawdziwy artysta! Emocje, technika, charyzma - masz wszystko", "Marcin, nasz ty skarbie narodowy", "Chciałabym, żeby Marcina zaczęły grać wielkie radia" - czytamy w serwisie YouTube.

