Sylwestrowe koncerty Polsatu co roku gromadzą przed telewizorami miliony widzów. Od 16 lat nasi widzowie witają Nowy Rok z Polsatem a w tym roku zrobią to w towarzystwie blisko 20 gwiazd i topowych muzycznych zespołów!

"Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm, bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską, która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego. Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel, Grzegorz Hyży, Big Cyc i Lady Pank. Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej, którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka'" - zapowiadała Nina Terentiew.

To już 17. impreza sylwestrowa Polsatu, a po raz siódmy odbędzie się na Śląsku.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News oraz w Polsat Go.

Zostań gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów! To będzie największe karaoke w Polsce

Sylwestrowej zabawie towarzyszyć będzie wyjątkowy konkurs. W największym karaoke w Polsce do zaśpiewania będą utwory sześciu gwiazd, które pojawią się w trakcie koncertu. Będą to: "Łowcy gwiazd" Cleo, medley: "Sing Sing", "Małgośka" i "Kolorowe jarmarki" Maryli Rodowicz, "Mniej niż zero" Lady Pank, "Dżaga" Dody, "Makumba" Big Cyc i "Pokaż na co cię stać" Feela.

Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy tylko nagrać swoje wykonanie na smartfon i wysłać na oficjalny profil facebookowy Polsatu. Zwycięzcę będą wybierać gwiazdy, których piosenki biorą udział w konkursie.

Sześciu szczęśliwców otrzyma nagrody - niespodziankę od gwiazdy oraz nagrodę od sponsora koncertu. Dodatkowo wszystkie sześć zwycięskich wykonań będzie można też zobaczyć w telewizji.

"To będzie największe karaoke w Polsce. Nie może zabraknąć was i waszych naoliwionych głosów! Uczcie się tekstów, będziemy śpiewać do upadłego!" - zachęca Feel.

"Będziemy śpiewać razem!" - dodaje Cleo. "Widzimy się w Sylwestra o 20.00 w Polsacie".

