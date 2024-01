Polskie płyty 2024. To na nich czekamy najbardziej

W naszym redakcyjnym podsumowaniu za 2023 r. najwyżej oceniliśmy album "Taxi" projektu Łona x Konieczny x Krupa. Na podium zmieścili się także Furia ("Huta Luna") i Hania Rani ("Ghosts"). Dodajmy, że dokładnie ten sam skład jest nominowany do Paszportów Polityki (laureatów poznamy już 16 stycznia).

Poniżej znajdziecie informacje na temat 10 polskich wykonawców, których płyty prawdopodobnie pojawią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Część z nich zdradziła już wszystkie szczegóły, niektórzy ledwo skończyli prace w studiu. Co już wiemy?

Dawid Kwiatkowski - "Pop Romantyk" (premiera 19 stycznia)

"Chcę się z Wami wzruszyć i śmiać się najszczerzej. Chcę porwać Was do tańca, ale w pewnym momencie poprosić Was o ciszę. Chcę zaśpiewać Wam o stracie, by za chwilę dać Wam dużo nadziei. Chcę być Waszym ulubionym romantykiem i na tej trasie się o to postaram. Do zobaczenia!" - tak swój nowy materiał zapowiada Dawid Kwiatkowski.

Przypomnijmy, że gwiazdor Sylwestrowej Mocy Przebojów (swoje urodziny w Nowy Rok świętował z Polsatem w Chorzowie) kilka miesięcy wcześniej ogłosił, że po sześciu edycjach żegna się z czerwonym fotelem trenera "The Voice Kids". Z nowej płyty poznaliśmy już piosenki "Paris de Cafe", "Taki jak ty" i "Zanim cię poznam".

Pawbeats - "Dzienna" (19 stycznia)

Kojarzony z hiphopową sceną oraz współpracą z gwiazdami popu (m.in. Roxie Węgiel, Ania Dąbrowska, Sarsa, Zuza Jabłońska, Michał Szczygieł) producent i kompozytor Pawbeats przygotował płytę "Dzienna". To kontynuacja projektu z 2021 r., kiedy to wypuścił album "Nocna", który pokrył się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy.

Premiera materiału ostatecznie przesunęła się na 2024 r., gdyż pochodzący z Bydgoszczy producent ponownie ruszył w wysokie góry. Tym razem zdobył szczyt Ama Dablam w Himalajach. Na wysokości ponad 6000 m n.p.m. powstał teledysk "Skit w Himalajach".

Sokołowski - "Taki jak ja" (19 stycznia)

Solowy debiut wokalisty znanego przede wszystkim z grupy Nocny Kochanek, a także projektu Polish Metal Alliance. "Płyta jest oderwaniem od wizerunku śmieszka, który towarzyszył artyście w ostatnich latach. Na krążku znajduje się 10 kompozycji, zawierających spektrum niebłahych emocji i odsłaniających nieznaną dotąd odbiorcom wrażliwość Sokołowskiego" - czytamy w opisie.

W przeciwieństwie do macierzystego zespołu, na płycie "Taki jak ja", mamy zobaczyć poważne oblicze Krzysztofa Sokołowskiego.



Baranovski - "Ucieczki i powroty" (16 lutego)

Trzeci album popularnego wokalisty, który dekadę temu dał się poznać w "The Voice of Poland". Okazało się, że Baranovski wywalczył sobie miejsce na muzycznej scenie. Nowy materiał promowały single "Joker", "Chcę być sobą", "Sierpień" i "Ucieczki i powroty" .

"'Ucieczki i powroty' to historia o podróżach i poszukiwaniach, które są nieodłączną częścią mojego życia. To obraz mojej relacji z muzyką, czyli materią, z którą nie umiem się rozstawać na dłużej" - opowiadał Baranovski.

2Tm2,3 - "Svrsvum Corda" (15 lutego)

Po dziewięciu latach przerwy powraca supergrupa dowodzona przez Tomasza Budzyńskiego, Darka "Maleo" Malejonka i Roberta "Litzę" Friedricha, liderów odpowiednio Armii, Maleo Reggae Rockers i Luxtorpedy. Przed premierą zespół wypuścił premierowo trzy utwory "Zwiąż mnie", "Amen odwagi" i "Jesteś wierny".

Uniatowski - "Uniatowski" (kwiecień)

"UNIATOWSKI to kolejny rozdział, zupełnie inny niż moje debiutanckie 'Metamorphosis'. Teraz wziąłem sprawy we własne ręce, wywróciłem album do góry nogami i debiutuję jako samodzielny producent i aranżer" - zapowiedział wokalista, finalista czwartej edycji "Idola" w Polsacie.

Przy płycie Sławkowi Uniatowskiemu pomagali jego przyjaciele: Tomasz Organek, Robert Amirian i Tomek Skierczyński oraz cenieni autorzy tekstów: Janusz Onufrowicz i Jacek Cygan.



KęKę - "4:01" (czerwiec)

Po zawirowaniach związanych z problemami osobistymi, z nowym materiałem przypomina się KęKę. Raper z Radomia uruchomił już preorder tego wydawnictwa, ale szczegółowa zawartość i tracklista będą odsłaniane stopniowo. Można przypuszczać, że "4:01" będzie kolejnym sukcesem, bo wszystkie dotychczasowe płyty rapera pokrywały się przynajmniej jedną warstwą platyny.

Margaret, Artur Rojek, Krzysztof Zalewski - daty premiery nie są znane

Na koniec największe znaki zapytania - u niektórych znamy tytuł płyty ("Siniaki i cekiny" od Margaret) i nawet niektóre single, ale na razie sporo tu niewiadomych. Wokalistka zapowiedziała, że nowy materiał przyniesie odniesienia do synthpopu i klimatów lat 80., a dowodami mogą być ujawnione piosenki "Tańcz głupia", "Dalej biegnę" i "Bynajmniej".



O nowym etapie wspomina też Artur Rojek - poznaliśmy pierwszy utwór "Odrobinę więcej". Z kolei Krzysztof Zalewski zdradził, że zakończył rejestrację szkiców ostatnich piosenek i prawdopodobnie na jego piosenki poczekamy najdłużej.