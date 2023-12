Materiał Krzysztofa Sokołowskiego nosić będzie tytuł "Taki jak ja". Całość ma być utrzymana w klimacie rockowo-metalowym. W przeciwieństwie do żartobliwych tekstów w grupie Nocny Kochanek, tym razem solówka ma być na poważnie.

"Płyta jest oderwaniem od wizerunku śmieszka, który towarzyszył artyście w ostatnich latach. Na krążku znajduje się 10 kompozycji, zawierających spektrum niebłahych emocji i odsłaniających nieznaną dotąd odbiorcom wrażliwość Sokołowskiego" - czytamy w opisie.

Reklama

Wideo SOKOŁOWSKI - Kiedy powrócę (Official Video) (2023)

"Mając jakieś 20 lat, marzyłem o nagraniu płyty rockowo-metalowej z poważnymi tekstami po polsku. No, dobra, początkowo myślałem wyłącznie o albumie metalowym - w tamtym czasie nie istniała dla mnie muzyka inna niż heavy metal. Po prawie 10 latach śmieszkowania, postanowiłem wrócić do mojego marzenia z dawnych czasów. Odkurzyłem swoje wybrane kompozycje odkładane do szuflady przez lata i spojrzałem na nie, mając nieco bardziej otwartą głowę" - zapowiada Sokołowski.

Wokaliście w nagraniach towarzyszyli Jacek "Racek" Gruszka (gitara, produkcja), Damian "Fons" Biernacki (bas, miks i mastering) i Maciek "Pandoniczka" Duszak (perkusja).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nocny Kochanek o swoim występie na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

Po teledysku "Kiedy powrócę" do sieci trafił kolejny utwór - "Chciałbym być taki jak ja".