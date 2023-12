Szeroka publiczność poznała Wojciecha Baranowskiego w 2014 r., gdy pojawił się w czwartej edycji "The Voice of Poland". Podczas Przesłuchań w ciemno swoje fotele odwrócili Baron i Tomson z Afromental, Maria Sadowska i Marek Piekarczyk, a niewzruszona pozostała jedynie Justyna Steczkowska. Chwilę później na scenie pojawili się jednak wszyscy trenerzy, by zaśpiewać razem z uczestnikiem.

Jako podopieczny muzyków Afromental w programie TVP dotarł do odcinków na żywo, a szybko okazało się, że kariera Baranovskiego ( posłuchaj! ) dopiero nabiera tempa. Dołączył do grupy Xxanaxx, z którą zaczął występować jako klawiszowiec i gitarzysta. W 2018 r. rozpoczął działalność solową, a rok później miał na swoim koncie cztery radiowe przeboje i nominację do Fryderyka w kategorii "Fonograficzny debiut roku".

Pierwszy album "Zbiór" (2019) pokrył się złotem i przyniósł single "Dym", "Luźno", "Zbiór" i "Czułe miejsce". Dwa lata później swoją premierę miała platynowa płyta zatytułowana po prostu "Baranovski 2". Z niej pochodzą kolejne przeboje "Momenty", "Wolność", "Nie mamy nic" i przede wszystkim "Lubię być z nią". Ten ostatni singel był jednym z największych przebojów 2020 roku - dotarł do pierwszego miejsca najczęściej granych piosenek w radiu w Polsce, klipy do piosenki w wersjach albumowej i akustycznej zaliczyły do tej pory blisko 70 milionów wyświetleń.

Baranovski szykuje nowy album. Co już wiemy o płycie "Ucieczki i powroty"?

Jesienią 2022 r. pojawiła się pierwsza zapowiedź trzeciego albumu - piosenka "Joker". Kolejne single to "Chcę być sobą", "Sierpień" i wypuszczone właśnie "Ucieczki i powroty" . Taki tytuł nosić będzie płyta, która pojawi się 16 lutego 2024 r.

"'Ucieczki i powroty' to historia o podróżach i poszukiwaniach, które są nieodłączną częścią mojego życia. To obraz mojej relacji z muzyką, czyli materią, z którą nie umiem się rozstawać na dłużej" - opowiada Baranovski.

Za teledysk "Ucieczki i powroty" odpowiada Michał Sierakowski, znany z realizacji wcześniejszych klipów Baranovskiego, w tym do wspomnianych przebojowych piosenek "Nie mamy nic" i "Sierpień".