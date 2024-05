Tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwal odbywa się w dniach 24-25 maja, tradycyjnie w Operze Leśnej w Sopocie.

Pierwszy dzień rozpoczął koncert "Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra". W tym roku mija ćwierć wieku od wypuszczenia debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu "Golec uOrkiestra 1". To z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje jak m.in. "Crazy is my life" ( sprawdź! ) i "Lornetka". Album uzyskał status podwójnej platyny za sprzedaż ponad 200 tysięcy egzemplarzy.

Do wspólnego świętowania ekipa z Milówki zaprosiła gości specjalnych. Już w otwierającej piosence "Śniernisco" pojawiła się Bum Bum Orkestar. W "Lornetce" na scenie wystąpił kolega braci Golec z roku z Akademii Muzycznej w Katowicach - Kuba Badach, a z archiwalnego materiału grupę wsparł niezapomniany Zbigniew Wodecki.

"Ależ to były cudowne lata. Trafiłem nawet do nich do pokoju, ale wytrzymałem tylko miesiąc" - wspominał Kuba Badach.



Golec uOrkiestra świętuje 25-lecie wydania debiutanckiej płyty

W roli prowadzących wystąpili Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Maciek Rock.

"Witamy najlepszą publiczność w Sopocie" - zapowiedzieli Łukasz i Paweł Golcowie. W Operze Leśnej z powodu choroby zabrakło mamy braci, Ireny Golec. "Ten występ dedykujemy mamie" - podkreślili liderzy zespołu.

W "Tylko ty" z udziałem Gromee'ego zobaczyliśmy dotychczas niepublikowane nagrania ze ślubów Pawła i Łukasza (jego żona Edyta Golec występuje w składzie Golec uOrkiestry jako wokalistka i altowiolistka). Z kolei żona Pawła Katarzyna wspierała zespół wśród publiczności.

W "Crazy is my life" rockową energię zapewnił Piotr Cugowski, a w "Słodyczach" z tortu wyłoniła się Kayah. "Ale jesteście słodcy" - powiedziała wokalistka, która ucałowała liderów w policzki. W utworze "Szarpany" za główny wokal odpowiadała wspomniana Edyta Golec.

Drugą część jubileuszu otworzyli kolejni goście - grupa Enej w rozpędzonej piosence "Pędzą konie". "Muzyczna bomba atomowa" - nie miał wątpliwości Maciej Rock. Na scenie ponownie pojawili się górale z Beskidu Żywieckiego, by swoimi instrumentami ludowymi dopełnić wyjątkowy dla braci utwór "Młody maj".



Drugim piątkowym koncertem będzie Radiowy Przebój Roku. Na scenie pojawią się m.in. Smolasty i Doda ("Nim zajdzie słońce"), Oskar Cyms ("Niech mówią" i "Na niebie"), Dawid Kwiatkowski ("Cafe de Paris") oraz Margaret ("Tańcz głupia") oraz Danzel ("Pump It Up").



Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal zakończy koncert "Chodź, przytul, przebacz. 30-tka Andrzeja Piasecznego".

Polsat Hit Festiwal 2024: co czeka nas drugiego dnia?

Drugi dzień festiwalu również obiecuje wiele atrakcji. Na początek gwiazdy, które debiutowały na antenie telewizji Polsat, czyli m.in. zespół Enej, który zdobył popularność dzięki show "Must Be The Music", Zakopower, Kuba Badach, Krzysztof Zalewski czy Afromental.

Następnie - Koncert Diamentowy, podczas którego usłyszmy docenione przez słuchaczy utwory Smolastego, Blanki czy Malika Montany. Później na scenę wejdzie najpiękniejsza w klasie, czyli Majka Jeżowska.

Imprezę zakończy wyjątkowy projekt Wodecki/Pater, podczas którego młodzi artyści przypomną repertuar Zbigniewa Wodeckiego. Na sopockiej scenie pojawią się m.in. Mery Spolsky, Natalia i Paulina Przybysz oraz Wiktor Dyduła.