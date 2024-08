Program "Must Be The Music", uwielbiany przez widzów Polsatu, wreszcie doczekał się 11. edycji. Legendarny format telewidzowie mogli oglądać w latach 2011-2016. Wielu liczyło na powrót talent-show, plotki wciąż się mnożyły, aż wreszcie pojawiła się oficjalna informacja. Decyzję potwierdził dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, podczas tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Nową edycję "Must Be The Music" będzie można oglądać już wiosną 2025 r.

W poprzednich edycjach programu wzięły udział największe talenty z całej Polski. Talent-show Polsatu wylansowało m.in. takie gwiazdy jak Kortez, Kaśka Sochacka, LemOn, Enej, Kasia Moś, Mateusz Ziółko, Red Lips, Future Folk czy Piękni i Młodzi.

Skład jurorów w poprzednich edycjach był największą siłą muzycznego talent-show

Minione edycje były ogromnym sukcesem stacji przede wszystkim ze względu na największą siłę muzycznego show - jego jurorów. Za stołem jurorskim zasiadali: Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska i Kora, która zmarła w 2018 r. W pierwszych sześciu edycjach w roli jurora występował także Wojciech "Łozo" Łozowski, lecz później został zastąpiony przez Piotra Roguckiego, znanego z zespołu Coma. W ostatniej edycji w jury pojawił się jeszcze Tymon Tymański. Prowadzącymi show byli niezmiennie Maciej Rock i Paulina Sykut-Jeżyna.

Znamy pierwsze nazwisko! Dawid Kwiatkowski został jurorem w "Must Be The Music"

Polsat stawia na zmiany. Stacja postanowiła odświeżyć program "Must Be The Music" przy okazji jego wielkiego powrotu. Nowa edycja przyniesie za sobą całkiem nowych jurorów, a nazwisko jednego z nich mieli już okazję poznać widzowie festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. W sobotę 24 sierpnia, podczas koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu" na antenie stacji oficjalnie ogłoszono, że to Dawid Kwiatkowski zasiądzie w jury najnowszej edycji "Must Be The Music". Artysta oceniał będzie poczynania uczestników talent-show, w którym sam przed laty zaczynał swoją karierę.

Polsat walczy o angaż Natalii Szroeder

W mediach zrobiło się głośno o propozycji złożonej Natalii Szroeder. Polsat rzekomo zabiega o udział wokalistki w produkcji, jednak współpraca w dalszym ciągu nie została oficjalnie potwierdzona. Nie wiadomo, czy gwiazda zgodzi się zasiąść za stołem jurorskim u boku Dawida Kwiatkowskiego, ale jedno jest pewne - nowa edycja "Must Be The Music" przyniesie wiele niespodzianek. Stacja rozmawia jeszcze z dwoma innymi artystami. Nazwisko kolejnego jurora zostanie ujawnione dopiero na początku września w nowym programie śniadaniowym "Halo tu Polsat".

Maciej Rock powraca do kultowego talent-show. Obok niego pojawią się dwie nowe twarze

Oprócz zmian, nowa edycja "Must Be The Music" dostarczy widzom także jedną znajomą twarz. Do swojej dawnej roli powróci bowiem Maciej Rock, który prowadził wszystkie 11. edycji show. U jego boku dotychczas stała Paulina Sykut-Jeżyna, lecz teraz wspierać go będą dwie zupełnie nowe osobistości. Ich tożsamość wciąż pozostaje tajemnicą.

Przypomnijmy, że poszukiwania uczestników 11. edycji "Must Be The Music" trwają w najlepsze. Już na początku bieżącego roku ruszyły castingi internetowe. Z kolei 8 września wystartują przesłuchania (jeszcze bez udziału jury) w sześciu miastach Polski. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którym w sercu gra muzyka - zespoły, wokalistów, duety, instrumentalistów.

Daty i miejsca castingów do "Must Be The Music":

08.09. - Warszawa, Muzeum Historii Polski

09.09 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

15.09 - Poznań, Andersia Hotel & Spa Poznań

16.09 - Gdańsk, Hotel Radisson Blu

22.09 - Wrocław, Mercure Wrocław Centrum

23.09 - Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe.