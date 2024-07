Program "Must Be The Music" lata temu zagościł w polskiej telewizji i na stałe wpisał się w jej historię. To dzięki niemu narodziło się wiele gwiazd, które podbiły serca słuchaczy i pozostały na szczycie show-biznesu po dziś dzień. W show Polsatu swoją karierę rozpoczynały m.in. zespoły LemON oraz Enej, a także soliści: Dawid Kwiatkowski, Mateusz Ziółko, Kasia Moś, Kortez i Kaśka Sochacka.

Reklama

"Program 'Must Be The Music' daje szansę spełnić marzenia i zmienić życie. Nasze spełniły się w 1000%, bo mija 13 lat od wygrania przez nas pierwszej edycji programu, a my ciągle koncertujemy i często wracamy pamięcią do tego słynnego 'bicia serca' w oczekiwaniu na 'tak' lub 'nie'. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników i bardzo się cieszę, że 'Must Be the Music' wraca!" - powiedział o programie Piotr "Lolek" Sołoducha, lider zespołu Enej.

Ruszył internetowy casting do "Must Be The Music"

Nowa edycja "Must Be The Music" właśnie rozpoczyna się w pełni. 1 lipca 2024 r. ruszył casting internetowy, w którym mogą wziąć udział wszyscy artyści, marzący o muzycznej karierze. Stacja Polsat zaprasza do udziału zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów, mniejsze zespoły oraz wielkie orkiestry. Uczestnicy mają możliwość wykonania własnych utworów czy kompozycji, lecz jeśli nie mają jeszcze swojego repertuaru, to mogą wystąpić na castingu z coverem wybranego znanego przeboju.

Zasady zgłoszenia do talent-show wyglądają następująco: należy wejść na oficjalną stronę programu "Must Be The Music", wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać nagranie, na którym prezentuje się swoje zdolności muzyczne.

Stacja Polsat podkreśla, że z castingów zostaną wyłonieni najlepsi z najlepszych. Jednocześnie każdy będzie miał okazję zachwycić jurorów swoim talentem i podbić ich serca. Program to duża szansa dla młodych muzyków, którzy chcą występować na największych scenach w Polsce i trafiać na szczyty radiowych list przebojów. To jeden z niewielu tego typu formatów, w którym nie tylko wokaliści mają szansę pokazać się szerszej publiczności i zyskać sławę.

Poprzednie edycje "Must Be The Music" odnosiły ogromne sukcesy

Przypomnijmy, że program ten zadebiutował w 2011 r. i był emitowany przez sześć lat. W każdej edycji uczestników oceniali Elżbieta Zapendowska (znana z "Idola" specjalistka od emisji głosu), niezapomniana wokalistka grupy Maanam - Olga "Kora" Jackowska oraz ceniony dyrygent Adam Sztaba.

W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im także znany z zespołu Afromental wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski. W edycjach 7-10 zastąpił go lider rockowego zespołu Coma, Piotr Rogucki. Z kolei w ostatniej odsłonie za jurorskim stołem pojawił się Tymon Tymański, legendarny muzyk sceny niezależnej. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock, a przed telewizorami pod koniec regularnie zasiadało ponad 2 miliony widzów (pierwsze pięć edycji miały średnią widownię znacznie powyżej 3 mln).