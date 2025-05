Format "Must Be The Music" jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a 16 maja 2025 roku fani programu śledzili proces wyłonienia kolejnego najlepszego głosu w Polsce podczas wielkiego finału. Przypomnijmy, że w składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a program prowadzili Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski. Tuż przed wielkim finałem porozmawialiśmy z Weroniką Rybą, Dawidem Dubajką, Gracjaną Górką oraz grupą Kuba i Kuba - sprawdźcie nasze wywiady z uczestnikami show Polsatu!

Weronika Ryba z łezką w oku o "Must Be The Music". Jak artystka będzie wspominała show Polsatu?

"To była świetna przygoda, na pewno zapamiętam stąd wszystkich ludzi, pracuje nad tym multum prześwietnych ludzi - zapamiętam ciepło, miłość i radość" - odpowiedziała Weronika Ryba. Wokalistka w półfinale show "Must Be The Music" oczarowała wykonem, który zadedykowała swojej mamie - zaśpiewała wtedy "Dla mamy" Korteza. Interii Muzyce zdradziła, jakie ma plany i dlaczego w finale wzięła na warsztat "Nothing Compares 2 U" Sinead O'Connor.

Dawid Dubajka szczerze o emocjach przed finałem. Show "Must Be The Music" dobiegł końca

"Wielka ekscytacja, bo ten finał to dla mnie coś wymarzonego, a z drugiej trochę żal, bo to się powoli już kończy, zrobiliśmy tu kawał dobrej roboty. Wszyscy tu się znamy, jesteśmy taką małą rodzinką. (...) Dzisiaj wszyscy finaliści są wygrani. Patrząc na to, jaką drogę musieliśmy przejść, aby tu być, to naprawdę - wszyscy jesteśmy wygranymi" - wyznał Dawid Dubajka. Wokalista zaprezentował na scenie swój autorski numer, "Zostań", a wybór utworu konsultował z Dawidem Kwiatkowskim. Sprawdźcie naszą rozmowę z Dawidem!

Grupa "Kuba i Kuba" o emocjach przed finałem "Must Be The Music". Muzycy przygotowali ciekawy show

Kolejny odcinek 'Must Be The Music', a my znowu niewyspani. U mnie ciekawość wzięła górę nad emocjami. (...) Przed jurorami stało bardzo duże zadanie, bo program wrócił po tylu latach przerwy, więc musieli doprowadzić do tego, aby ta edycja była taka sama albo i lepsza od tych poprzednich. Naszym zdaniem udało im się to! Wszyscy są świetni - to wsparcie widać i słychać!" - mówili Interii Muzyce "Kuba i Kuba", tuż przed wejściem na scenę. Zespołowi nie udało się wygrać, jednak grupa podbiła serca publiczności i jurorów, którzy często podkreślali, iż formacja jest gotowa na scenę.

Gracjana Górka o emocjach, które sięgają zenitu. Młoda artystka w szczerej rozmowie z Interią Muzyką tuż przed finałem "Must Be The Music"

Gracjana Górka oczarowała publiczność i jurorów show "Must Be The Music" - dzięki temu dostała się aż do wielkiego finału programu. Czy stresowała się przed finałem? Jak się bawiła za kulisami? I jak będzie wspominała show Polsatu? Sprawdźcie naszą rozmowę z Gracjaną Górką!

