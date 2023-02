W niedzielę 26 lutego 2023 roku dowiemy się, kto z Polski pojedzie do Wielkiej Brytanii reprezentować nasz kraj w kultowym konkursie. Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!", zostanie wyemitowany o godzinie 17:30 w TVP1 i TVP Polonia.

Na scenie zaprezentuje się 10. finalistów, wśród nich Jann, Natasza Urbańska czy Alicja Szemplińska. Organizatorzy zapowiadają, że poza nimi na scenie pojawią się także polskie i zagraniczne gwiazdy.

Specjalnie na to wydarzenie do Polski przyjadą zwycięzcy poprzedniej edycji, Ukraińcy z grupy Kalush Orchestra ze zwycięskim utworem "Stefania". W Warszawie wystąpią również finalistki Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 - Efendi (Azerbejdżan) oraz Stefania (Grecja).

Na scenie pojawią się też artyści, którym Eurowizja oraz Eurowizja Junior otworzyły drzwi do kariery, czyli Edyta Górniak, Sara James, Roksana Węgiel, a także reprezentant Polski z ubiegłego roku - Krystian Ochman.

Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.

Eurowizja 2023: kto wystąpi w preselekcjach?

W tym roku w preselekcjach bierze udział 10. artystów: Ahlena z piosenką "Booty", Blanka z utworem "Solo", Dominik Dudek z piosenką "Be Good", grupa Felivers z piosenką "Never Back Down", Maja Hyży z utworem "Never Hide", Jann z utworem "Gladiator", Natasza z piosenką "Lift You Up", Yan Majewski z piosenką "Champion", Alicja Szemplińska z piosenką "New Home" i Kuba Szmajkowski z utworem "You Do Me".

Widzowie wybiorą jednego z artystów za pomocą głosowania SMS. Znaczenie będzie mieć także zdanie jury złożonego z "osobowości muzycznych i medialnych oraz doskonałych znawców tematyki eurowizyjnej". Ich tożsamość poznamy dopiero w niedzielę. Wiadomo, że jurorką z głosem decydującym ma być Edyta Górniak.

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku w Liverpoolu. Pomimo zwycięstwa Ukrainy w zeszłorocznym konkursie, nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu na terenie kraju. Dlatego też zdecydowano, że zorganizuje go państwo, którego reprezentant zajął 2. miejsce.

Impreza odbywa się dzięki współpracy publicznego nadawcy Ukrainy, a także Wielkiej Brytanii. Wybrany w niedzielę polski reprezentant zaprezentuje się w drugim półfinale, 11 maja 2023 roku.