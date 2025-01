Dominik Dudek dał się poznać szerszej publiczności za sprawą zwycięstwa w 13. edycji "The Voice of Poland". Był to moment przełomowy w karierze początkującego wokalisty - zaraz po zakończonym programie ruszył on bowiem do studia nagraniowego. Dziś uznawany jest za jednego z najbardziej twórczych uczestników talent-show, bo w ciągu roku od wygranej udało mu się wypuścić aż 9 singli, w tym uwielbianą przez słuchaczy EP-kę "Ja śnię".

Chociaż od jego zwycięstwa w "The Voice of Poland" minęło już sporo czasu, artysta nie osiadł na laurach i wciąż pracuje nad swoją autorską twórczością. Do sieci właśnie trafiła najnowsza piosenka Dominika Dudka, zatytułowana "Hold the Light", utrzymana w klimacie indie popu. Nieco mroczna kompozycja doczekała się także klimatycznego teledysku.

"Ta piosenka to tak naprawdę efekt tego, o co starałem się przez całe życie, a słowa to dosłownie życiowe doświadczenia przelane na papier! Zawsze bardzo stresują mnie premiery, ale dużo serca włożyłem w tą piosenkę, więc mam nadzieję, że wam się spodoba" - wyznał Dominik Dudek przy okazji premiery.

Fani chwalą najnowszą piosenkę Dominika Dudka. To nasz kandydat na Eurowizję?

Fani są zachwyceni nową propozycją zwycięzcy "The Voice of Poland". Pod klipem do piosenki pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, chwalących zdolności wokalne Dominika. Użytkownicy YouTube przyznają zgodnie, że utwór idealnie nadawałby się na arenę międzynarodową. "Na Eurowizję z nim!", "Gratulacje Dominik! To brzmi światowo! No i podziwiam, że dzielisz się swoimi autentycznymi emocjami w tekście", "Wszystko jest, co trzeba: głos, rozwinięcie piosenki, wpadający w ucho refren, teledysk przyciąga uwagę, że do końca chce się obejrzeć. Ma to sens. Bardzo dobry utwór na Konkurs Eurowizji", "Światowy poziom, to jest świetne", "Fajny numer i klip. Trzymam kciuki za... Wszyscy chyba wiemy za co", "No chłopie, jestem pod wrażeniem. Wiadomo, że Eurowizja, bo Teya i Tom (współproducenci utworu) są związani mocno z Eurowizją" - piszą słuchacze.

Słuchacze plotkują o udziale Dominika Dudka w nadchodzącej Eurowizji. Spekulacje podsyciła jego wizyta w Szwajcarii

Fani już od dłuższego czasu spekulują na temat potencjalnego wyjazdu Dominika Dudka na Eurowizję. Plotki podsyciła niedawna podróż wokalisty do Szwajcarii, gdzie udał się do studia nagraniowego, w celu pracy nad autorskim materiałem. Dołączył do niego wówczas Benjamin Alasu, który ma na swoim koncie wielki eurowizyjny przebój "The Code". Dodatkowo muzycy współpracowali z Teyą, która w 2023 r. reprezentowała Austrię na Eurowizji z utworem "Who The Hell Is Edgar?".

Praca Dominika Dudka z eurowizyjnymi twórcami rozbudziła w Polakach ogromną nadzieję na to, że zwycięzca 13. edycji "The Voice of Poland" spróbuje swoich sił w konkursie w 2025 r. Wokalista w mediach unikał tematu Eurowizji, odpowiadając tajemniczo na pytania o współpracę z twórcami ubiegłorocznych hitów.

Dominik Dudek od lat marzy o występie na Eurowizji

Dominik Dudek zaraz po wygranej w "The Voice of Poland" zdradził, że jednym z jego największych marzeń jest wyjazd na konkurs Eurowizji. W 2023 r. wziął nawet udział w krajowych preselekcjach, z piosenką "Be Good". Udało mu się wówczas zająć trzecie miejsce, tuż za Blanką i jej hitem "Solo" oraz Jannem z kompozycją "Gladiator". Dominik zapowiedział wówczas, że na tym nie zakończą się jego starania, związane z prestiżowym konkursem. Czy oznacza to, że "Hold the Light" usłyszymy już w przyszłym miesiącu w polskich preselekcjach?

Kiedy odbędą się krajowe preselekcje do Eurowizji 2025?

Polskie preselekcje do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędą się w piątek, 14 lutego 2025 r. Wtedy poznamy zwycięzcę, który w przyszłym roku zostanie reprezentantem naszego kraju. Koncert, na którym zaprezentują się kandydaci, odbędzie się na żywo, w nowym studiu TVP w Warszawie.

