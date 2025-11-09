Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Cała Polska uwielbiała jego przeboje i pogrążyła się w smutku po nagłej śmierci legendarnego piosenkarza. Państwowy pogrzeb wokalisty odbył się 10 kwietnia, wzięli w nim udział miłośnicy Krawczyka z całej Polski.

W swoim imponującym dorobku miał dziesiątki przebojów, które śpiewały całe pokolenia. Niemal do końca życia był aktywny zawodowo. Jeszcze w 2018 roku występował na 55. KFPP w Opolu. W ostatnich latach był bardzo popularny u młodej widowni (regularnie koncertował na juwenaliach), głównie za sprawą nowych wersji jego hitów "Chciałem być" i "Parostatek". Krzysztof Krawczyk w 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za swój wkład w rozwój polskiej kultury.

Wokalista miał też na koncie współpracę ze słynnym Goranem Bregoviciem. Ich wspólna płyta "Daj mi drugie życie" cieszyła się wielkim powodzeniem w 2001 r. zdobywając status złota i przynosząc nominację do Fryderyka w kategorii Album Roku - Etno / Folk. Kolejne nominacje przypadły samemu Krawczykowi (wokalista roku) i klipowi do singla "Mój przyjacielu" (teledysk roku). Wspomniany teledysk został nagrodzony Superjedynką podczas 39. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Krzysztof Krawczyk zdradzony przez żonę. Osobisty dramat przekuty w wielki przebój

Niewielu pamięta, że za sukcesem piosenki "Mój przyjacielu" (polski tekst napisał Daniel Wyszogrodzki) stała prawdziwa historia z życia Krzysztofa Krawczyka. W 1970 r. wokalista został zdradzony przez drugą żonę, piosenkarkę Halinę Żytkowiak, ze swoim przyjacielem.

Z Haliną Żytkowiak - znaną z współpracy z zespołami Tarpany, Amazonki i Trubadurzy oraz solowej kariery - związał się, będąc mężem Grażyny Adamus. W 1973 r. na świat przyszedł Krzysztof Igor Krawczyk, owoc romansu Krzysztofa i Haliny. Po rozwodzie z pierwszą żoną wziął ślub z Żytkowiak, ale ten związek miał mocno burzliwy charakter.

"Byłem niepoprawnym poligamistą. Zresztą jak wszyscy w tym czasie, kiedy zaczynałem być popularny" - wspominał Krawczyk. "Ból zdradzonego człowieka poczułem i zrozumiałem dopiero wtedy, gdy sam zostałem zdradzony przez drugą małżonkę, Halinę" - mówił wokalista po latach w "Super Expressie".

Te trudne doświadczenia wyśpiewał w piosence "Mój przyjacielu". Stojąca za płytą polska strona nalegała, żeby ten utwór promował album "Daj mi drugie życie". Zaskoczony Goran Bregović nie oponował.

"Czym tak się ekscytujecie? Facet facetowi przyprawił rogi! U nas na Bałkanach to normalne. Ale jak chcecie, niech będzie: 'Mój przyjacielu'" - powiedział kompozytor rodem z Sarajewa.

