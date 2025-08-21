Top of The Top Festival 2025: Ostatni dzień sopockiej imprezy. Co wydarzyło się na scenie? [RELACJA NA ŻYWO]

W czwartek, 21 sierpnia, Opera Leśna po raz ostatni wybrzmi klasykami polskiej estrady, przez ikony popu i rocka, aż po legendy hip-hopu w orkiestrowym wydaniu. Przed nami wielkie święto muzyki, które podsumuje cztery dni pełne emocji. Co wydarzy się na scenie w Sopocie podczas finalnego wieczoru?