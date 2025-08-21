Top of The Top Festival 2025: Ostatni dzień sopockiej imprezy. Co wydarzyło się na scenie? [RELACJA NA ŻYWO]
W czwartek, 21 sierpnia, Opera Leśna po raz ostatni wybrzmi klasykami polskiej estrady, przez ikony popu i rocka, aż po legendy hip-hopu w orkiestrowym wydaniu. Przed nami wielkie święto muzyki, które podsumuje cztery dni pełne emocji. Co wydarzy się na scenie w Sopocie podczas finalnego wieczoru?
Czwartek w Sopocie zapowiada się niezwykle intensywnie. Finałowa odsłona festiwalu została podzielona na dwie części. Pierwsza - "Orkiestra Mistrzom" - to hołd dla ponadczasowych polskich twórców. Na scenie wystąpią m.in. Kayah, Krzysztof Cugowski, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Grzegorz Turnau, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko, Kasia Sienkiewicz, Natalia Przybysz, Igor Herbut, Natalia Szroeder, Anna Rusowicz, Marika, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Renata Przemyk, Natalia Grosiak i debiutujący Wiktor Waligóra.
Druga część wieczoru to "RapOrkiestra - legendy polskiego hip-hopu vol. 2". Publiczność porwą do wspólnej zabawy Ten Typ Mes, Liroy, Numer Raz, Eldo oraz grupa JWP/BC, a całość dopełni wyjątkowe brzmienie orkiestry.
Koncert poprowadzą dobrze znani już festiwalowej publiczności Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor i Mateusz Hładki. Start o godz. 20:00 - transmisja w TVN oraz w serwisie Player.