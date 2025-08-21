Stanisław Soyka nie żyje. Polska scena straciła wielkiego artystę

Soyka przyszedł na świat 26 kwietnia 1959 roku w Żorach. Od najmłodszych lat zdradzał ogromny talent muzyczny, który rozwijał jako wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, a także kompozytor i aranżer. To właśnie ta niezwykła wszechstronność sprawiła, że zyskał status artysty wyjątkowego.

Głos, którego nie dało się pomylić

Jego charakterystyczna barwa głosu i niepowtarzalny sposób interpretacji sprawiły, że Soyka wyróżniał się na tle innych wykonawców. Łączył jazzową improwizację z popową melodyką, tworząc muzykę, która poruszała zarówno krytyków, jak i słuchaczy.

Dziedzictwo, które pozostanie na zawsze

Choć artysty nie ma już wśród nas, jego twórczość pozostaje żywa. Piosenki Stanisława Soyki od lat inspirują kolejne pokolenia muzyków i wciąż zajmują ważne miejsce w polskim kanonie. Jego dorobek artystyczny to pomost między tradycją a nowoczesnością oraz dowód na to, że prawdziwa sztuka nie przemija. Soyka miał wystąpić na Festiwalu Top of the Top w Sopocie w czwartkowy wieczór, co tłumaczy nagłe przerwanie transmisji.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL