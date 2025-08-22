"Tolerancja" to jedna z najważniejszych piosenek w karierze Stanisława Soyki. Choć od jej wydania minęły ponad trzy dekady, pokolenia Polaków wciąż chętnie słuchają prostych, a zarazem niezwykle trafionych słów poruszającej kompozycji. Dzięki swojemu uniwersalnemu przesłaniu stała się ponadczasowym hymnem i pozwoliła artyście spełnić jego największe muzyczne marzenie.

Jak powstał przebój "Tolerancja"? Stanisław Soyka napisał go na kolanie!

Utwór "Tolerancja (Na miły Bóg)" został napisany w 1991 r., na potrzeby wyjątkowego warszawskiego koncertu. Został mianowany wówczas hymnem i swoistą klamrą wydarzenia. Występy zostały zorganizowane na rzecz osób chorujących na AIDS, a ich pomysłodawcą był ksiądz Arkadiusz Nowak. Inicjatywę wsparło wiele gwiazd, w tym Kora, Czesław Niemen, Marek Grechuta, Halina Frąckowiak czy właśnie Stanisław Soyka.

Artysta nie przypuszczał, że kawałek zyska aż tak wielką popularność i stanie się przebojem na kolejne dziesięciolecia. Jak sam przyznał - napisał go na kolanie! "Powstał na kolanie, w rumorze domowym, w towarzystwie dzieci i gości. W chwilach, kiedy na szybko muszę coś poważnie powiedzieć, odnoszę się do ewangelii. 'Tolerancja' jest niczym innym jak zebraniem pewnych sugestii, zaleceń ewangelicznych, które znamy wszyscy, ale nie odnosimy ich wprawnie do sytuacji, które dotyczą nas i bliźnich" - opowiadał niegdyś w rozmowie z Polskim Radiem.

"Na pewno ta piosenka jest ważna. Mówi o czymś istotnym, o naszej postawie. I to jest jedna z nielicznych moich piosenek, które kojarzą się ludziom z moją osobą" - wspominał Soyka w rozmowie z Onetem.

"Tolerancja" spełniła marzenie Stanisława Soyki

Okazuje się, że "Tolerancja" nie tylko zjednoczyła Polaków, którzy jednogłośnie potrafią wyśpiewać jej tekst przy każdej możliwej okazji. Piosenka spełniła także wielkie artystyczne marzenie Stanisława Soyki. Muzyk miał wyjątkowy cel, jeśli chodzi o twórczość - chciał jedynie, aby ludzie śpiewali jego piosenki. "Chociaż jedną, nawet nie wiedząc, kto to napisał" - wyjawił Marii Szabłowskiej w Polskim Radiu. Przyznał wówczas także, że czuje się szczęściarzem, ponieważ "Tolerancja" wszystkim dobrze się kojarzy.

Nie żyje Stanisław Soyka. Jego przeboje na zawsze zapisały się w historii polskiej popkultury

21 sierpnia, w wieku 66 lat zmarł Stanisław Sojka. Był jednym z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych twórców w historii polskiej sceny. Śpiewał, grał na pianinie i skrzypcach, komponował i aranżował utwory innych artystów. Przez dekady swojej kariery cieszył Polaków ponadczasowymi przebojami, takimi jak "Tolerancja", "Do widzenia mówiliśmy", "Cud niepamięci" czy "Czułość".

Charakterystyczna barwa głosu Soyki i jego niepowtarzalna interpretacja sprawiały, że wyróżniał się na tle innych muzyków. Potrafił łączyć jazzową improwizację z popową melodyką, tworząc utwory, które stawały się hymnami pokoleń.

Stanisław Soyka miał wystąpić na festiwalu w Sopocie. Zmarł tuż przed koncertem

W czwartkowe popołudnie artysta szykował się jeszcze do występu na Top of the Top Sopot Festivalu. Podczas trwania imprezy w pewnym momencie transmisja z wydarzenia została przerwana. Stacja TVN nie pokazała dalszej części koncertu ze względu na szacunek dla rodziny oraz bliskich muzyka, a prowadzący ogłosili zgromadzonym w Operze Leśnej widzom, że Stanisław Soyka nie żyje.

Publiczność uczciła pamięć o artyście, a występujący tego dnia soliści pojawili się na scenie, aby oddać muzyczny hołd piosenkarzowi. Wspólnie odśpiewali jeden z jego największych hitów - "Tolerancję".

