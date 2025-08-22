W 1999 r. podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu zarejestrowano specjalny koncert "W moich ramionach". Wydarzenie odbyło się pod szyldem Nick Cave i przyjaciele.

Słynny wokalista dał błogosławieństwo całemu projektowi, czyli przełożeniu jego piosenek na język polski. Za tłumaczenia odpowiadał Roman Kołakowski. Cave przyjechał też do Wrocławia, występując w duecie ze Stanisławem Soyką ("W moich ramionach" - "Into My Arms" i "Pieśń o płaczu" - "Weeping Song").

Stanisław Soyka w duecie z Nickiem Cave'em

Na scenie pojawili się także m.in. Kazik Staszewski, Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk z Anną Marią Jopek, Mariusz Lubomski i Kinga Preis. Za kierownictwo i przygotowanie aranżacji odpowiadał Mateusz Pospieszalski (Voo Voo).

"Lista wybranych piosenek zaintrygowała mnie. To niesamowity zestaw. Niektóre piosenki uważam za ryzykowne, za bardzo trudne do tego stopnia, że sam boję się je wykonywać, bo trudno jest mi wydobyć ich charakter. Doprawdy śpiewanie ich to prawdziwe wyzwanie" - mówił o tym koncercie Nick Cave.

W 2001 roku koncert został wydany w formie płyty kompaktowej, a 5 lat później w formie płyty DVD. Wersja DVD różni się jednak od wersji audio - usunięto utwory wykonywane przez Mariusza Lubomskiego i Wojciecha Waglewskiego, dodano natomiast 8 utworów wykonanych samodzielnie przez Cave'a oraz wywiad przeprowadzony z nim przez Romana Rogowieckiego we Wrocławiu przy okazji koncertu jubileuszowego Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

