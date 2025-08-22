To był ostatni koncert Stanisława Soyki. Zaśpiewał piosenkę swojego idola

Stanisław Soyka zmarł w Sopocie 21 sierpnia - tego wieczoru miał pojawić się na deskach Opery Leśnej w ramach Top of the Top Festival.

Jego ostatni koncert odbył się 13 sierpnia, wtedy pojawił się na Placu Zamkowym w Warszawie razem ze swoim Soyka Kwartetem podczas obchodów Dnia Pamięci Starówki. Na scenie towarzyszył mu wówczas m.in. jeden z synów - grający na perkusji Kuba Sojka.

To był ostatni koncert Stanisława Soyki

"Obchody Dnia Pamięci Starówki dla upamiętnienia wydarzeń z 13 sierpnia 1944 roku, kiedy to podczas Powstania Warszawskiego przy ulicy Kilińskiego wybuchł tzw. czołg - pułapka i pozbawił życia ponad 300 żołnierzy i mieszkańców" - tak ten koncert przedstawiał facebookowy profil Stanisława Soyki.

W stolicy wokalista zaśpiewał przebój "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, swojego największego idola.

Ostatni wpis na jego profilu pochodzi z czwartku. Wówczas zapraszano na retransmisję koncertu Stanisława Soyki i Big Bandu Akademii Muzycznej w Łodzi w ramach Jazzowego Klub Dójki Live! z Klubu Wytwórnia w Łodzi na antenie Radiowej Dwójki.

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025 materiały promocyjne