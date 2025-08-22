To był ostatni koncert Stanisława Soyki. Zaśpiewał piosenkę swojego idola

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Stanisław Soyka do końca życia był aktywny artystycznie - po raz ostatni na scenie pojawił się 13 sierpnia podczas obchodów Dnia Pamięci Starówki w Warszawie. Zaśpiewał wówczas piosenkę swojego idola.

Stanisław Soyka zmarł w Sopocie
Stanisław Soyka zmarł w SopocieAKPAAKPA

Stanisław Soyka zmarł w Sopocie 21 sierpnia - tego wieczoru miał pojawić się na deskach Opery Leśnej w ramach Top of the Top Festival.

Jego ostatni koncert odbył się 13 sierpnia, wtedy pojawił się na Placu Zamkowym w Warszawie razem ze swoim Soyka Kwartetem podczas obchodów Dnia Pamięci Starówki. Na scenie towarzyszył mu wówczas m.in. jeden z synów - grający na perkusji Kuba Sojka.

Zobacz również:

Stanisław Soyka
Pop

Na co chorował Stanisław Soyka? "W jednej chwili zrozumiałem, że nie ma ważniejszej rzeczy"

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

To był ostatni koncert Stanisława Soyki

"Obchody Dnia Pamięci Starówki dla upamiętnienia wydarzeń z 13 sierpnia 1944 roku, kiedy to podczas Powstania Warszawskiego przy ulicy Kilińskiego wybuchł tzw. czołg - pułapka i pozbawił życia ponad 300 żołnierzy i mieszkańców" - tak ten koncert przedstawiał facebookowy profil Stanisława Soyki.

W stolicy wokalista zaśpiewał przebój "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, swojego największego idola.

Ostatni wpis na jego profilu pochodzi z czwartku. Wówczas zapraszano na retransmisję koncertu Stanisława Soyki i Big Bandu Akademii Muzycznej w Łodzi w ramach Jazzowego Klub Dójki Live! z Klubu Wytwórnia w Łodzi na antenie Radiowej Dwójki.

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025materiały promocyjne
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze