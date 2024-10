Opowiedziała też, co pomogło jej się oderwać od funkcjonowania w smutnej rzeczywistości : " Tęsknię. Bardzo tęsknię . Kiedy kładę się do łóżka wieczorem, to te wieczory są tragiczne . Wieczorami czytaliśmy razem książki i po jego śmierci książka mnie uratowała , bo mogłam się oderwać ".

Ewa Krawczyk zapytana o to niesamowite przedsięwzięcie stwierdziła: "Trasa Krzysztof Krawczyk Revisited to jest coś wspaniałego. Pękam z dumy. Jestem ciekawa tego. Kiedyś Ela Zapendowska powiedziała, że piosenki Krawczyka są wspaniałe do tańczenia, są wspaniałe do zabawy, ale nie koniecznie do zaśpiewania. I ja byłam ogromnie ciekawa, jak ci młodzi ludzie sobie z nimi poradzą. I wypadło świetnie".