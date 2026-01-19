Magda Umer była cenioną od wielu lat wokalistką, reżyserką, aktorką, autorką licznych recitali i bliską przyjaciółką Agnieszki Osieckiej. W latach 60. zadebiutowała jako członkini kabaretów studenckich. W 1969 r. wystąpiła w konkursie "Debiutów" na Festiwalu w Opolu, na którym otrzymała wyróżnienie za wykonanie kompozycji "Jedź na urlop, Romeo". Już dwa lata później, z utworem "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie…", zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu.

Przez wszystkie lata swojej kariery wielokrotnie występowała na prestiżowej scenie KFPP w Opolu, stając się nieodłączną częścią święta polskiej piosenki. W 1997 r. wystawiono nawet specjalny koncert, wyreżyserowany przez Umer, zatytułowany "Zielono mi", który miał upamiętnić Osiecką. Artystka miała okazję także współpracować z legendami, takimi jak Grzegorz Turnau, Wojciech Waglewski czy Artur Andrus. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

12 grudnia 2025 r. rodzina przekazała przykrą wiadomość o śmierci Magdy Umer. Ceniona wokalistka dożyła 76 lat.

Synowie Magdy Umer przekazali pamiątki po wybitnej artystce na WOŚP

Wielkimi krokami zbliża się finał 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a już od kilku tygodni w internecie pojawiają się aukcje, dzięki którym można wzbogacić zbiórkę na rzecz leczenia chorych. W akcję angażują się zarówno zwykli ludzie czy firmy - wystawiając unikatowe oraz ciekawe przedmioty czy usługi - jak i liczne gwiazdy show-biznesu, które oferują pamiątki związane ze swoją karierą, wyjątkowe spotkania, koncerty czy jeszcze inne niespodzianki.

WOŚP postanowili wesprzeć również synowie Magdy Umer - Mateusz i Franek. W sieci pojawiła się aukcja, na którą przekazali trzy wyjątkowe pamiątki po swojej mamie. Wśród nich znalazł się m.in. mikrofon, którego wybitna artystka używała na co dzień na scenie. Synowie podkreślili, że gest na rzecz fundacji Jurka Owsiaka byłby zgodny z wolą zmarłej wokalistki.

"Za tydzień 34. finał Wielkiej Orkiestry, którą Mama od zawsze szanowała i wspierała. Zdecydowaliśmy się wystawić na licytację trzy naprawdę wyjątkowe rzeczy: Mikrofon, z którym mama przez ostatnich kilkanaście lat nie rozstawała się na scenie; Jej różowe okulary do optymistycznego patrzenia na świat; Plakietkę/Identyfikator Mamy z 34. (sic) festiwalu w Opolu, z roku, w którym wyreżyserowała koncert 'Zielono mi'. Zapraszamy do licytacji, jesteśmy pewni, że taka forma pomocy bardzo by ją ucieszyła" - czytamy w facebookowym wpisie.

Słuchacze Magdy Umer zachwyceni są licytacjami na rzecz fundacji Jurka Owsiaka

Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy zachwyconych fanów artystki, którzy wyrazili chęć licytowania nietuzinkowych pamiątek po swojej idolce. Spora część osób podziękowała synom Magdy Umer za to, że oddali przedmioty matki na tak szczytny cel.

"Ten koncert został ze mną, został z moimi rodzicami na zawsze. Tyle razy odtwarzany z zestawów podpisanych płyt. Wierzę że identyfikator ucieszy serducho kogoś, dla kogo ten hołd dla A. Osieckiej też stał się tak ważny. Skromnie spróbuję zalicytować", "'Zielono mi' to absolutny fenomen w historii polskiej kultury w ogóle, a nie tylko telewizji. uwielbiam i często wracam do niego, mieć taki identyfikator... Brakuje Pani Magdy. Bardzo", "Jesteście wspaniali! Kocham panią Magdę miłością wielką… Talent, wrażliwość, człowieczeństwo w jednej cudownej osobie", "Świetny pomysł Panowie. To przecież jak relikwie. Różowe okulary Pani Magdy - sztos", "Jesteście cudni za te licytacje na WOŚP. Tulę Wasze połamane serca", "Piękny gest", "Szacun ogromny. Mama z chmurki macha wam i zapewne jest mega dumna" - piszą zachwyceni internauci.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP