Było cekinowo w stylu Las Vegas, było drapieżnie z charakterystyczną rockową chrypką, było tanecznie ( "Da Ya Think I'm Sexy?" podczas którego Rod z częścią chórzystek ruszył między fanów na przodzie płyty; "Having a Party" z dyskotekową kulą na telebimach), z elementami celtycko-folkowymi ( "Forever Young" , tytuł idealnie pasuje do Roda; "Rhythm of My Heart" z owacyjnie przyjętą dedykacją dla Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i planszą "No War" na tle niebiesko-żółtej flagi naszego wschodniego sąsiada, zresztą Stewart wtedy miał na sobie dopasowane kolorystycznie niebieską marynarkę i żółte spodnie), bluesowo (standard Etty James "I'd Rather Go Blind" dedykowany zmarłej pod koniec 2022 r. Christine McVie z Fleetwood Mac ), wreszcie było romantycznie ( "I Don't Want to Talk About It" , trenowane przed występem na festiwalu Glastonbury "If You Don't Know Me By Now" ).

1. "Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me)"

2. "Having a Party"

3. "It's a Heartache"

4. "It Takes Two"

5. "You Wear It Well"

6. "Oh La La"

7. "Some Guys Have All the Luck"

8. "The First Cut Is The Deepest"

9. "Tonight's the Night (Gonna Be Alright)"

10. "Forever Young"

11. "Young Turks"

12. "Maggie May"

13. "I'd Rather Go Blind"

14. "Lady Marmalade"

15. "Baby Jane"

16. "Rhythm of My Heart"

17. "I Don't Want to Talk About It"

18. "If You Don't Know Me By Now"

19. "Proud Mary"

20. "Da Ya Think I'm Sexy?"

21. "Stay With Me"

22. "Hot Legs"

23. "Sailing"

bis:

24. "Sweet Little Rock & Roller".