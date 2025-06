Will Smith przebywa obecnie w Polsce i jest to pierwsza wizyta zagranicznego rapera w naszym kraju. Gwiazdor przybył do Warszawy w związku z prestiżowym wydarzeniem charytatywnym TOP Charity , organizowanym przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę , które odbyło się w Wilanowie i Łazienkach Królewskich. Muzyk nie tylko pojawił się na czerwonym dywanie, ale także aktywnie uczestniczył w programie wydarzenia.

"Ciekawe spotkanie z Will Smithem" - napisał krótko Wałęsa. ""Jestem prawie pewien, że to pierwszy raz, kiedy spotykam kogoś, o kim uczyłem się w szkole. Dziękuję prezydentowi i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla za spędzony wspólnie czas podczas mojej pierwszej wizyty w Polsce" - dodał z kolei Will Smith we własnym wpisie. Internauci zareagowali błyskawicznie - zalali zdjęcia setkami komentarzy. "To się nazywa duet legend!", "Wałęsa i Smith razem? Tego by nikt nie wymyślił", "Jeden walczył o wolność, drugi o Oscara - szacunek dla obu" - czytamy na Instagramie.