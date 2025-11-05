Polacy doskonale znają jej głos z Radia Zet. Po 17 latach Agnieszka Kołodziejska opuszcza rozgłośnię!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wszyscy Polacy, którzy chętnie słuchają radia, doskonale znają głos Agnieszki Kołodziejskiej. Dziennikarka przez ostatnie 17 lat ściśle związana była z Radiem Zet, gdzie w ostatnim czasie współprowadziła popołudniowy program "Razem lepiej". Do mediów właśnie trafiły informacje o zakończeniu współpracy prezenterki z rozgłośnią. Okazuje się, że Kołodziejska zmuszona była odrzucać zbyt wiele zawodowych propozycji przez pracę w radiu. Teraz chce rozwijać się w innych dziedzinach.

Agnieszka Kołodziejska kończy współpracę z Radiem Zet
Agnieszka Kołodziejska kończy współpracę z Radiem ZetPawel WodzynskiEast News

Agnieszka Kołodziejska posiada jeden z najsłynniejszych głosów w Polsce. Dziennikarka od wielu lat spełnia się w roli prezenterki radiowej i prawdopodobnie nie ma w naszym kraju osoby, która nigdy nie słyszałaby jej audycji. W 2008 r. dołączyła do zespołu Radia Zet, z którym współpracuje aż do dziś. Wcześniej miała okazję sprawdzać się w roli dziennikarki lokalnych rozgłośni w Łodzi, Radiu Pogoda, Radiu Złote Przeboje oraz Radiu Classic.

Zobacz również:

Halsey zmaga się z problemami zdrowotnymi
Mocny temat

Tuż po koncercie w Bostonie Halsey trafiła na całą noc na ostry dyżur! Co dzieje się z 31-letnią gwiazdą?

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Obecnie Agnieszka Kołodziejska współprowadzi w Radiu Zet popołudniowy program "Razem lepiej", a u jej boku usłyszeć można Roberta Karpowicza. Dotychczas miała okazję prowadzić również m.in. poranne pasmo Zetki, uczestniczyć w koncertach rozgłośni, a także występować w jej kampaniach reklamowych.

Agnieszka Kołodziejska po 17 latach współpracy z Radiem Zet odchodzi! "Wielu rzeczy nie mogłam robić"

Jak podaje "Presserwis" po 17 latach występów w Radiu Zet Kołodziejska zdecydowała się na zakończenie współpracy. Dziennikarka złożyła już nawet wypowiedzenie i zniknie z rozgłośni przed końcem tego roku. "Mam wrażenie, że dałam Radiu Zet już wszystko, co mogłam dać. I Radio Zet też dało mi już wszystko, co mogło mi dać. Więcej nie może, a ja bym chciała więcej" - wyznała w rozmowie ze wspomnianym serwisem.

Prezenterka przyznaje, że praca na pełen etat w radiu sprawiła, że nigdy nie miała szansy skorzystać z innych zawodowych propozycji. "Chcę być bardziej elastyczna i przestać odmawiać innym propozycjom, które często się pojawiają. Ze względu na typowo etatową pracę wielu rzeczy nie mogłam robić. Do tej pory brałam urlop od pracy w radiu, żeby wykonywać drugą pracę, na przykład wyjeżdżać na nagrania programu Polsat Play 'Polacy za granicą'" - wyjaśniła Agnieszka Kołodziejska.

"Nie sądzę, żebym powiedziała w radiu ostatnie słowo. Za bardzo lubię tę pracę, ale nie wiem, czy nie zrobić sobie dłuższej przerwy. Jeśli pojawi się sensowna propozycja, uszyta na miarę i - co ważne dla mnie - elastyczna, to pewnie ją rozważę. To nie jest tak, że odchodzę, bo podkupiła mnie jakaś konkurencja" - dodała dziennikarka.

Uczestnik "The Voice of Poland" zszokował wszystkich! Trenerzy nie wiedzieli, co zrobićTVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze