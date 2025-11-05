Agnieszka Kołodziejska posiada jeden z najsłynniejszych głosów w Polsce. Dziennikarka od wielu lat spełnia się w roli prezenterki radiowej i prawdopodobnie nie ma w naszym kraju osoby, która nigdy nie słyszałaby jej audycji. W 2008 r. dołączyła do zespołu Radia Zet, z którym współpracuje aż do dziś. Wcześniej miała okazję sprawdzać się w roli dziennikarki lokalnych rozgłośni w Łodzi, Radiu Pogoda, Radiu Złote Przeboje oraz Radiu Classic.

Obecnie Agnieszka Kołodziejska współprowadzi w Radiu Zet popołudniowy program "Razem lepiej", a u jej boku usłyszeć można Roberta Karpowicza. Dotychczas miała okazję prowadzić również m.in. poranne pasmo Zetki, uczestniczyć w koncertach rozgłośni, a także występować w jej kampaniach reklamowych.

Agnieszka Kołodziejska po 17 latach współpracy z Radiem Zet odchodzi! "Wielu rzeczy nie mogłam robić"

Jak podaje "Presserwis" po 17 latach występów w Radiu Zet Kołodziejska zdecydowała się na zakończenie współpracy. Dziennikarka złożyła już nawet wypowiedzenie i zniknie z rozgłośni przed końcem tego roku. "Mam wrażenie, że dałam Radiu Zet już wszystko, co mogłam dać. I Radio Zet też dało mi już wszystko, co mogło mi dać. Więcej nie może, a ja bym chciała więcej" - wyznała w rozmowie ze wspomnianym serwisem.

Prezenterka przyznaje, że praca na pełen etat w radiu sprawiła, że nigdy nie miała szansy skorzystać z innych zawodowych propozycji. "Chcę być bardziej elastyczna i przestać odmawiać innym propozycjom, które często się pojawiają. Ze względu na typowo etatową pracę wielu rzeczy nie mogłam robić. Do tej pory brałam urlop od pracy w radiu, żeby wykonywać drugą pracę, na przykład wyjeżdżać na nagrania programu Polsat Play 'Polacy za granicą'" - wyjaśniła Agnieszka Kołodziejska.

"Nie sądzę, żebym powiedziała w radiu ostatnie słowo. Za bardzo lubię tę pracę, ale nie wiem, czy nie zrobić sobie dłuższej przerwy. Jeśli pojawi się sensowna propozycja, uszyta na miarę i - co ważne dla mnie - elastyczna, to pewnie ją rozważę. To nie jest tak, że odchodzę, bo podkupiła mnie jakaś konkurencja" - dodała dziennikarka.

