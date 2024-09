W 2023 r. Jann wziął udział w polskich preselekcjach do Eurowizji, co było dla niego przepustką do sławy. Nie udało mu się wyjść z nich zwycięsko. Pomimo uwielbienia internautów, których serca podbił w błyskawicznym tempie, przegrał z Blanką . To ona, wraz ze swoim hitem "Solo", wyruszyła wówczas na podbój Eurowizji.

Kariera Janna rozwija się w szaleńczym tempie, a fani wciąż łakną nowości. 9 sierpnia w ręce słuchaczy został oddany najnowszy utwór wokalisty, zatytułowany "what do you want from me?". Jak sam młody artysta przyznał, była to piosenka, dzięki której przepracował sobie w głowie moment kariery, w którym się aktualnie znajduje. "W ostatnim czasie ciążyły na mnie duże oczekiwania - zarówno moje, jak i wszystkich wokół mnie, a ja musiałem sobie z tym poradzić. Przepracowałem to w tej piosence. Przeanalizowałem wszystko, co działo się w ostatnim czasie" - opowiadał, zapowiadając utwór.