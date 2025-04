Magda Femme rozpoczęła swoją karierę muzyczną w zespole Ich Troje , kiedy to święcili sukces przeboju "A wszystko to...(bo ciebie kocham)" . W tej grupie była wokalistką w latach 1995-2001. Była również pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego - ich związek trwał od 1996 do 2001 roku.

Została zapytana również o to, dlaczego w ostatnim czasie "usunęła się w cień". "Uznałam, że wcale nie trzeba na siłę gdzieś bywać, żeby robić to, co się lubi. Kiedyś w wytwórniach muzycznych była taka szkoła, że jak się nie pokazujesz, to cię nie ma. Prawda jest taka, że jeżeli twoja piosenka nie załapie w radiu czy na YouTubie, który obecnie jest najpotężniejszym narzędziem, to możesz regularnie bywać na ściankach, ale to piosence nic nie pomoże" - stwierdziła.