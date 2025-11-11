Mery Spolsky dała się poznać szerszej publiczności występując z zespołem Makijaż, solową karierę rozpoczęła w 2014 roku, a debiutancki album "Miło było pana poznać" ukazał się trzy lata później.

Kolejne albumy - "Dekalog Spolsky" (2019) i "Erotik era" (2023) - tylko potwierdziły jej pozycję na polskiej scenie. Do największych przebojów Mery Spolsky należą m.in. "Bigotka", "Mazowiecka kiecka" czy "Miło było pana poznać".

Mery Spolsky z nowym albumem. "Kocham tu mieszkać"

11 listopada, o godzinie 11:11, ukazał się czwarty album Mery Spolsky, o wymownym tytule "Kocham Polskę". Nad albumem pracowała z producentem Michałem "Foxem" Królem. "W efekcie tego spotkania powstał miłosny list do kraju - kraju, który czasem wkurza, ale którego nie da się nie kochać" - głosi opis albumu.

"Kocham pisać teksty po polsku. Kocham nasze tradycje. Kocham tu mieszkać, jeść i się bawić. Kocham ludzi, z którymi żyję. Kocham narzekać na Polskę, ale patrzeć na jej wady z czułością. Kocham nasz humor, bo potrafimy się z siebie śmiać. Czuję, że jestem 'spolsky' i jestem z tego dumna! W trakcie prac nad płytą dużo rozmawialiśmy z producentem Michałem Foxem Królem o naszym kraju. O tym co lubimy, co nas wkurza, za czym tęsknimy. Piosenki to zbiór moich myśli na ten temat ubranych w elektronikę Foxa. Wyobrażam sobie, że ta płyta to jedna wielka 'balanga', na którą chciałabym wszystkich zaprosić" - mówi sama wokalistka.

Wraz z premierą albumu w sieci pojawił się teledysk do tytułowego singla "Kocham Polskę".

"Ten klip to spełnienie moich marzeń! Meblościanka, szare bloki, Burneika ciągnący Passata, kebab i tańce w solarium. Dopełnieniem są domokrążcy ze sztućcami, a dwóch z nich na pewno znacie - No Echoes i Nikodem Dybiński z zespołu spolsky. To już trzeci teledysk, który reżyseruje Mateusz Golis i czuję, że dzięki temu stworzyliśmy spójny koncept wizualny do całej płyty. Kochajcie Polskę i nie wstydźcie się" - komentuje Mery Spolsky.

Teledysk szybko zyskał uznanie fanów. "Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji MERY SPOLSKY NA EUROWIZJE AAUUUU", "Polska kocha ten utwór", "Ta piosenka to jest powód dla którego powinno się kochać Polskę!" - pisali.