W październiku 2025 roku odbyły się trzy wyjątkowe koncerty zespołu Kwiat Jabłoni pod wspólnym tytułem "Przesilenie, czyli nasze utwory z orkiestrą", które jednocześnie stanowiły rejestrację nadchodzącej płyty live. Teraz zespół prezentuje pierwszy fragment tego przedsięwzięcia - singiel "Niemożliwe", zapowiadający ostatni album przed planowaną przerwą. To kompozycja w pełni oddająca atmosferę październikowych występów i wprowadzająca w brzmienie całego projektu.

Kwiat Jabłoni szykuje się na "Przesilenie". Projekt ukaże się w lutym 2026 roku

Po siedmiu latach intensywnej działalności, tras koncertowych w halach i klubach, występów festiwalowych oraz sukcesie trzech albumów studyjnych, projekt "Przesilenie" stał się dla zespołu momentem wyjątkowego podsumowania. Singiel "Niemożliwe" wyznacza ton albumu nagranego w całości na żywo podczas trzech kameralnych koncertów z 34-osobową orkiestrą w legendarnej Sali Widowiskowej Zespołu "Mazowsze" w Otrębusach. To zapis muzycznej chwili - emocji, wspólnej energii i orkiestrowego brzmienia, które nadaje utworom nowy, zaskakujący wymiar.

"Przesilenie" to 34 muzyków tworzących jeden spójny organizm. Poza typowymi dla orkiestry symfonicznej instrumentami pojawiają się także zaskakujące dodatki: lira korbowa, irlandzki flet, mandolina, banjo, marimba czy gitara dobro. Nowe poruszające wersje piosenek Kwiatu Jabłoni stworzyli: Jacek Sienkiewicz, Antoni Wojnar, Andrzej Szachowski i Janek Stokłosa. Orkiestrą dyrygował Mateusz Gwizdałła.

"Cały czas i na zawsze jesteśmy zespołem. Nie rozpadamy się, ale za chwilę zrobimy sobie przerwę i weźmiemy głębszy oddech. Nie wiemy, jak długo ta przerwa potrwa, planujemy oddać się naszym osobistym projektom, ale na pewno będziemy szukać w tym czasie również inspiracji do tworzenia nowych utworów Kwiatu Jabłoni. Fanów możemy więc zapewnić, że nie mówimy 'żegnajcie', a tylko: 'do zobaczenia!'" - mówi Kasia Sienkiewicz.

"Po pierwsze, po przesileniu następuje swego rodzaju uspokojenie, jakaś cisza. Przekładając to na Kwiat Jabłoni - trasa orkiestrowa to nasze zespołowe maksimum. Po niej natomiast chcemy odpocząć, zapaść w sen, zniknąć troszeczkę jako zespół. Uspokoić się i wyciszyć" - tłumaczy Jacek Sienkiewicz.

Zespół zapowiedział również trasę koncertową "Przesilenie Tour", która obejmie 7 miast. Ostatnie bilety są dostępne na stronie www.ebilet.pl.

15.02.2026 - Katowice, NOSPR

01.03.2026 - Kraków, ICE Kraków

07.03.2026 - Poznań, Sala Ziemi

08.03.2026 - Poznań, Sala Ziemi

10.03.2026 - Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA

15.03.2026 - Wrocław, NFM

19.04.2026 - Toruń, CKK Jordanki

28.04.2026 - Gdynia, Teatr Muzyczny

