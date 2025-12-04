Edyta Górniak wśród gości jubileuszu "M jak miłość". Mało kto pamięta jej powiązanie z serialem

Uroczysta gala zorganizowana 3 grudnia w hali przy ul. Woronicza zgromadziła tłum artystów, twórców i wieloletnich sympatyków "M jak miłość". Obok aktorów serialu - w tym Katarzyny Cichopek czy Anny Muchy - na czerwonym dywanie pojawiła się również Edyta Górniak, przyciągając uwagę stylizacją oraz pewnością siebie. Jej obecność nie była jednak jedynie akcentem celebryckim, lecz subtelnym nawiązaniem do historii produkcji, z którą łączy ją muzyczny epizod.

Choć część widzów mogła uznać udział Górniak za niespodziankę, jej nazwisko od dawna figuruje w historii serialu. W 2013 roku artystka wystąpiła podczas uroczystej gali "1000 razy M jak miłość", zorganizowanej w Teatrze Polskim. Widzowie usłyszeli wówczas jej przejmującą interpretację utworu "Nie zapomnij". Piosenka trwale zapisała się w pamięci publiczności, a wielu fanów do dziś kojarzy ją z emocjonalnym klimatem, który od lat towarzyszy produkcji TVP.

Tamto wydarzenie, obok występów Ani Dąbrowskiej, Marii Sadowskiej czy Edyty Bartosiewicz, pokazywało, że "M jak miłość" stało się przestrzenią przecinającą się z polską muzyką popularną częściej, niż można by przypuszczać.

Jubileusz pełen emocji i wspomnień

Serial świętuje właśnie ćwierćwiecze obecności na antenie. Produkcja, emitowana od 2000 roku, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów polskiej telewizji, a jej bohaterowie - szczególnie rodzina Mostowiaków - wrosła w codzienność kilku pokoleń widzów.

Obchody srebrnego jubileuszu rozpoczęły się jeszcze przed galą. 4 listopada TVP2 pokazała specjalny odcinek "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz", który zabrał publiczność w podróż przez archiwalne sceny i kulisy powstawania serialu. Widzów szczególnie poruszył fragment z odtworzonym głosem Witolda Pyrkosza. Dzięki technologii po latach ponownie można było usłyszeć serialowego Lucjana. Ten moment wzbudził poruszenie zarówno wśród fanów, jak i aktorów, którzy wspominają Pyrkosza jako jednego z najważniejszych twórców klimatu wczesnych sezonów.

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL