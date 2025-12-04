Powstaje serial dokumentalny o Dodzie. Kulisy życia gwiazdy zostaną ujawnione

Choć Doda od lat dominuje nagłówki gazet, Prime Video przekonuje, że nowy serial pozwoli zobaczyć jej życie bez filtrów z zupełnie nowej perspektywy. Dzięki rozmowom z gwiazdami polskiego show-biznesu, a także dostępowi do prywatnych archiwów, twórcy zamierzają pokazać zarówno blask sceny, jak i cienie, które jej towarzyszyły.

"Dzięki szczerym rozmowom, dostępowi do prywatnych archiwów, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz komentarzom kluczowych postaci polskiego show-biznesu, serial stopniowo odsłania kolejne oblicza Dody jak i brutalną twarz branży rozrywkowej" - zapowiada Prime Video.

W materiale znajdą się głosy osób, które były świadkami kluczowych wydarzeń w karierze wokalistki - przyjaciele, rodzina, dziennikarze oraz artyści, m.in. Justyna Steczkowska, Janusz Józefowicz, Elżbieta Zapendowska i Michał Wiśniewski. W projekcie zobaczymy również Damiana Pikusa, pierwszego partnera Rabczewskiej, którego perspektywa może dodać opowieści nieoczywistego wymiaru.

Kulisy życia pod presją: od scenicznego triumfu po osobiste kryzysy

Serial ma ukazać pełen kontrastów świat wokalistki - jej publiczne sukcesy, ale też momenty słabości i życiowych zakrętów. Jak podaje platforma, "dokument ukazuje życie Doroty z zupełnie nowej perspektywy, dalekiej od utrwalonego w mediach wizerunku. Spotkania z bliskimi odkrywają nieznane dotąd aspekty życia Rabczewskiej, a artystka po raz pierwszy otwarcie mówi o najtrudniejszych momentach swojej historii".

W zapowiedziach producentów projekt określany jest jako historia o odporności, samotności i cenie, jaką płaci się za życie nieustannie obserwowane przez opinię publiczną. Twórcy chcą pokazać nie tylko twarz scenicznej wojowniczki, ale też intymne chwile spędzone w gronie rodziny i przyjaciół, które rzadko trafiają do mediów.

Twórcy i zaplecze produkcji

Za reżyserię odpowiada Eliza Kubarska - ceniona dokumentalistka, znana z nagradzanych filmów "Ściana cieni", "K2. Dotknąć nieba", "Badjao. Duchy z morza" oraz ostatnio "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa", uhonorowanego Orłem. Produkcję powierzono studiu Papaya Films, które w ostatnich latach realizowało dla Prime Video inne głośne dokumenty sportowe, m.in. o Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym i Jakubie Błaszczykowskim.

Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, odpowiedzialny za wiele projektów komercyjnych i filmowych. Zespół podkreśla, że nad miniserialem pracują od wielu miesięcy, a wgląd w życie jednej z najbardziej medialnych gwiazd w Polsce wymagał wyjątkowej delikatności i precyzji.

Data premiery nadal tajemnicą

Prime Video udostępniło zdjęcia z planu, na których artystka pojawia się zarówno solo, jak i w towarzystwie rodziny. Według zapewnień platformy produkcja ma pokazać momenty dotąd celowo omijane przez media, a nawet - przez samą wokalistkę. Dokładna data premiery nie została jednak ujawniona.

