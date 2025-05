Tematem, który nieustannie interesuje media oraz Polaków jest życie prywatne gwiazd. Nic nie budzi emocji tak, jak informacje o rozwodach, nowych wybrankach serca, relacjach rodzinnych, luksusowych domach czy - w szczególności - finansach artystów. Wieści o zarobkach muzyków zwykle wywołują sporo emocji, zarówno w świecie mediów, jak i wśród internautów.

W dobie cyfrowej rewolucji rynek muzyczny zmienił się nie do poznania. Jeszcze do niedawna to sprzedaż płyt CD była głównym źródłem dochodu artystów. Obecnie, w miejsce fizycznych wydań albumów, wkroczył streaming, a muzycy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jakie są ich sposoby na to, aby utrzymać się z tworzenia muzyki w naszym kraju? Okazuje się, że pieniądze ze sprzedaży gadżetów sygnowanych swoim nazwiskiem, z biletów na koncerty, ze współprac reklamowych oraz z gościnnych występów w programach telewizyjnych nie są ich największym i najbardziej stałym źródłem dochodu. To tantiemy sprawiają, że polskie gwiazdy zarabiają krocie.

Czym są tantiemy? To dzięki nim na konta polskich artystów wpływają astronomiczne kwoty

Tantiemy to opłaty przyznawane twórcom za wykorzystywanie ich utworów. Trafiają one do osób, które zaangażowane były w powstawanie danego dzieła - od kompozytorów, przez autorów tekstów i producentów, aż po wykonawców. Wysokości kwot zależne są od tego, jak podzielone zostały prawa do danej kompozycji.

Na polskim rynku muzycznym nad wypłatą wspomnianych świadczeń czuwają przede wszystkim ZAiKS, STOART czy ZPAV. Pierwszy z wymienionych rozlicza się z autorami melodii i tekstów piosenek, a pozostałe wypłacają pieniądze wykonawcom i producentom, za odtwarzanie utworów w przestrzeni publicznej (np. w galeriach handlowych, klubach, rozgłośniach radiowych czy telewizji). W czasie, gdy streaming nabiera o wiele większego znaczenia, coraz częściej wypłacane są także tantiemy z platform, takich jak Spotify, YouTube, Tidal czy Apple Music.

Portal Blask Online przyjrzał się polskim artystom i ich zarobkom z tantiem. Okazuje się, że wielu muzyków dziś żyje głównie ze wspomnianych opłat - w szczególności ci, którzy po wielu latach działalności scenicznej przeszli na emeryturę i przestali aktywnie działać w branży. Według danych, które zgromadzono, sporządzono listę Polskich gwiazd, którym należą się najwyższe tantiemy w kraju. Na szczycie zestawienia znalazł się nieżyjący już Romuald Lipko, znany przede wszystkim ze swojej działalności w grupie Budka Suflera.

Którzy polscy artyści zarabiają najwięcej z tytułu tantiem? W czołówce muzyk Budki Suflera, legendarna wokalistka Bajmu i współzałożyciel Lady Pank

Kompozytor przez lata był jednym z muzyków legendarnej Budki Suflera (grał na basie i organach). W międzyczasie pisał teksty utworów dla wielu innych znanych wykonawców (m.in. Anny Jantar, Urszuli, Ireny Jarockiej, Izabeli Trojanowskiej, Ireny Santor czy Maryli Rodowicz). Pozostawił więc po sobie imponujące muzyczne dziedzictwo, dzięki czemu jego spadkobiercy wciąż otrzymują ogromne sumy pieniędzy. Według portalu Blask są to kwoty wysokości 2,2 mln zł rocznie.

Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Beata Kozidrak, której kariera wystartowała jeszcze w latach 70. Artystka, wraz z zespołem Bajm, wciąż koncertuje (choć ostatnio zmuszona była zrezygnować z zawodowych aktywności przez problemy zdrowotne) i zarabia nie tylko z tantiem, choć to właśnie dzięki tym opłatom dostaje ok. 2 mln zł rocznie. Tuż za nią na podium uplasował się muzyk z kultowego Lady Pank - Jan Borysewicz. Jego dorobek artystyczny wyceniany jest na ok. 1 mln zł rocznie.

Portal Blask w czołówce artystów, którzy zarabiają horrendalne kwoty z tytułu tantiem, wymienił także: Roberta Gawlińskiego (ok. 1 mln zł), Seweryna Krajewskiego (ok. 1 mln zł), Kayah (ok. 1 mln zł), Muńka Staszczyka (ponad 500 tys. zł), Agnieszkę Chylińską (ok. 400 tys. zł), Pawła Kukiza (od 100 do 350 tys. zł) i Marylę Rodowicz (ok. 150 tys. zł).

