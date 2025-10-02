Elżbieta Zapendowska to znana wszystkim Polakom krytyczka muzyczna i trenerka wokalna. W świecie show-biznesu pojawiła się za sprawą telewizyjnych programów typu talent show, w których zasiadała za stołem jurorskim. Poczynania muzyków komentowała m.in. w "Idolu" oraz "Must Be The Music". Jej opinie często wywoływały kontrowersje i odbijały się szerokim echem w mediach, bowiem ekspertka słynie z ciętego języka.

Jeszcze przed telewizyjną karierą Zapendowska miała okazję szkolić wokalnie największe gwiazdy polskiej sceny. Wśród jej uczniów były m.in. Doda, Ania Wyszkoni czy Edyta Górniak.

Elżbieta Zapendowska ma poważne problemy ze wzrokiem

Jakiś czas temu 77-letnia trenerka wokalna zmuszona była usunąć się w cień. Poważne problemy ze wzrokiem sprawiły, że trudno było jej dalej rozwijać karierę medialną. Pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej Zapendowska wciąż bacznie śledzi sytuację panującą na polskim rynku muzycznym. Zdarza jej się pokazać w mediach społecznościowych lub udzielić wywiadu, lecz jest to rzadkość.

"Nie widzę progów, nie widzę schodów, nie widzę niczego praktycznie. Mam swoje lata i jeszcze mi kręgosłup siada. Poza tym wie pani, jak się na publiczną osobę patrzą ludzie? 'Patrz, idzie ta ślepa ojojoj' - słyszę czasami" - opowiadała ekspertka w rozmowie z "Faktem" z ubiegłego roku.

Na pogrzebie kolegi z branży pojawiła się na wózku. "Nie wiedziałam, czy dojdę o własnych siłach"

Jakiś czas temu sensację wywołało publiczne pokazanie się Elżbiety Zapendowskiej na pogrzebie Stanisława Soyki. Trenerka wokalna korzystała podczas uroczystości żałobnych z wózka inwalidzkiego, co nie umknęło uwadze ludzi. "Jestem już w takim wieku, że u mnie tylko bida z nędzą. Staram się w każdym razie chodzić, póki jeszcze mogę. Ponieważ ja nie widzę na długie odległości, to nie za bardzo bym dała radę przejść się po cmentarzu, więc wózek był idealny na taką sytuację. Nie wiedziałam, czy dojdę o własnych siłach na ten pogrzeb, a bardzo chciałam uczestniczyć w tych uroczystościach" - tłumaczyła później w rozmowie z "Faktem".

Elżbieta Zapendowska pokazała się na nowym nagraniu! Planuje specjalne spotkania dla muzyków

Ostatnio muzyczna ekspertka zdecydowała się na współpracę z Mimi Wydrzyńską, wraz z którą przygotowała wydarzenie specjalnie dla muzyków z branży. Podczas zorganizowanych przez nie spotkań uczestnicy porozmawiają autorskim repertuarze, wykonywaniu coverów, poznają podstawowe techniki emisji głosu czy wezmą udział w dyskusji o tekściarstwie i komponowaniu. Udział w warsztatach kosztuje 650 zł.

Schorowana Zapendowska wystąpiła w filmiku promującym nadchodzące wydarzenie, który pojawił się na Instagramie. Pokazała Polakom, że pomimo problemów zdrowotnych cięty język i poczucie humoru wciąż się jej trzymają. W zaaranżowanej rozmowie z Mimi Wydrzyńską wyznała, że nie słucha już radia, bo nie może znieść współczesnych popowych hitów. Młodsza koleżanka z branży odpowiedziała jej, że większość z tych piosenek jest właśnie jej autorstwa, na co ekspertka ironicznie wyznała, że "może właśnie dlatego nie może ich znieść".

Elżbieta Zapendowska pokazała się na nowym nagraniu z Mimi Wydrzyńską Instagram @mimiwydrzynska materiał zewnętrzny

Big Cyc tuż po zejściu ze sceny na Narodowym. "Mamy pewną receptę na publiczność" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL