Kilka dni temu w mediach społecznościowych młodszej siostry Britney Spears pojawiły się świąteczne zdjęcia z rodziną. Jamie Lynn Spears zapozowała do fotografii wraz ze swoim mężem, matką, córkami Maddie i Ivey oraz 20-letnim synem gwiazdy pop, Seanem Prestonem. Podczas gdy zagraniczne media donosiły, że wokalistka spędziła Boże Narodzenie ze swoim młodszym dzieckiem, Jaydenem Jamesem, starszy brat świętował w gronie rodzinnym z dala od matki.

Fotografia opublikowana przez Jamie Lynn na Instagramie wywołała w Britney zazdrość. Wokalistka postanowiła skomentować dodane przez siostrę zdjęcie publicznie. Skrytykowała rodzinę za pominięcie jej przy okazji świąt i skierowała do najbliższych sarkastyczne słowa.

"Spóźnione wesołych świąt dla mojej pięknej rodziny, która nigdy mnie nie obraziła, nie wyrządziła krzywdy ani nie spowodowała traumy nie do naprawienia … Mojej drogiej, słodkiej i niewinnej rodzinie… Przepraszam, byłam zajęta w te Święta, ale na pewno wkrótce się pojawię i zaskoczę was" - czytamy w komentarzu pod wpisem młodszej siostry Spears.

Britney Spears przez 13 lat objęta była kuratelą, która znacząco wpłynęła na jej stan psychiczny. W tamtym czasie jej kontakt z synami znacząco się pogorszył. W 2007 r straciła prawo do opieki nad nimi, a Sean i Jayden wychowywali się z ojcem, Kevinem Federlinem. Chłopcy przychylnie wypowiadali się na temat ograniczeń nakładanych przez ich dziadka na gwiazdę popu i ani myśleli o ponownym zamieszkaniu z matką.

Gdy amerykańskiej wokalistce po latach udało się wyswobodzić spod opieki kontrolującego ojca, postanowiła naprawić relacje z dziećmi. W zeszłe święta Bożego Narodzenia doszło do wielkiego pojednania. Sean i Jayden mieli pogodzić się z matką, a młodszy z synów miał nawet z nią zamieszkać.

Obecnie Britney chętnie chwali się w mediach społecznościowych nagraniami, na których widać, jak spędza czas z dorosłymi już pociechami. W czerwcu relacjonowała przejażdżkę samochodową z jednym z synów, a we wrześniu pokazała, jak Jayden gra na ich wspólnym, domowym pianinie.

