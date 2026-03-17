Pierwsze wieści o kłopotach w związku Barona i Sandry Kubickiej pojawiły się w mediach w 2024 r. Wówczas modelka i influencerka miała złożyć do sądu pozew, lecz gwiazdorska para wciąż próbowała ratować małżeństwo - głównie ze względu na synka, Leonarda. Na skutek tego, do zaplanowanej na maj 2025 r. rozprawy nie doszło, bowiem Sandra wycofała wniosek. Już kilka miesięcy później w sieci znów pojawiły się informacje o złożonych dokumentach rozwodowych.

W lutym tego roku doszło do pierwszego spotkania Kubickiej i Barona w sądzie, które potrwało zaledwie 15 minut. Sprawę rozpatrzono szybko, lecz na sali nie brakowało emocji. Media obiegły wieści o krzykach na korytarzu sądowym. "Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!" - miał rzucić Baron w kierunku wyraźnie zdenerwowanej modelki, jak przekazywał wtedy informator Pudelka.

Sandra Kubicka i Baron są już po rozwodzie

W poniedziałek, 16 marca, para ponownie zjawiła się na sali rozpraw, aby definitywnie zakończyć swoje małżeństwo. Jak donosił Fakt, tym razem negocjacje trwały około dwie godziny. Z kolei Pudelek informował o tym, że Baron pojawił się w sądzie w towarzystwie ochrony, a Kubicka przyszła z adwokatem. Celebrytka miała być jednocześnie niezadowolona z obecności paparazzich i reporterów, a do jednego z dziennikarzy podobno zwróciła się z prośbą o opuszczenie budynku.

Po rozprawie byli małżonkowie mieli zaskoczyć wszystkich obecnych gestem pojednania. Obecni na miejscu relacjonowali, że Sandra i Baron przytulili się, co może oznaczać, że rozstali się na koleżeńskich warunkach.

Baron wymownie podsumował sprawę rozwodową i koniec swojego małżeństwa

"Już po wszystkim. Koniec cyrków" - pisała w swojej relacji na Instagramie Sandra Kubicka, tuż po opuszczeniu sądu. Podobne słowa influencerka miała wygłosić do dziennikarzy zgromadzonych na miejscu, gdy tylko rozprawa się zakończyła.

Teraz milczenie przerwał także Baron, który równie wymownie podsumował koniec małżeństwa. Muzyk Afromental opublikował na Instagramie selfie w eleganckiej stylizacji, które opatrzył komentarzem: "Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia".

W relacji artysty na Instagramie pojawiło się także nagranie, za pośrednictwem którego podzielił się z fanami osobistymi refleksjami na temat ostatnich wydarzeń. "Kto wie, czemu jestem na galowo, ten wie. Wszystko się dzieje po coś i mam dużo spokoju, akceptacji szacunki i miłości do wszystkich w koło" - powiedział Baron.

Sad Smiles w „Must Be The Music”. „Wiecie, czego chcecie” Polsat Promocja