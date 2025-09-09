Barbara Barska to pseudonim artystyczny Barbary Gospodarczyk. Kobieta przyszła na świat jako najmłodsza córka spośród 12 dzieci Józefa i Marianny. Wraz z dwiema siostrami - Adrianną i Zofią - postanowiła rozwijać swoją pasję do muzyki. We trzy stworzyły zespół o nazwie Siostry Triola i od 1947 do 1954 r. występowały na przeglądach, koncertach oraz przeróżnych scenach w całym kraju.

Trio sióstr śpiewało z podziałem na trzy głosy, głównie piosenki ludowe, a także utwory dla dzieci. Z wokalistkami współpracował Henryk Rostworowski, który pisał teksty - wychwytywał pojawiające się w rozgłośni radiowej zagraniczne przeboje i wymyślał do nich własne słowa. Tak powstały m.in. "Amor, amor", "Mimi z Trynidad" czy "Czyju Czyju".

Barbara Barska w latach 50. rozpoczęła karierę solową

W połowie lat 50. Barbara postanowiła spróbować swoich sił w karierze solowej. Nie zostawiła wówczas sióstr, lecz równolegle śpiewała jako solistka i jako członkini rodzinnego zespołu. Stwierdziła natomiast, że aby rozwinąć własną karierę, potrzebuje pseudonimu artystycznego, ponieważ jej oryginalne nazwisko nie nadaje się na wielkie sceny. Piosenkarka miała wymyślić go w nietypowy sposób - rzekomo otworzyła książkę telefoniczną i zaczęła przeglądać. Jej palec trafił na literę "b" i nazwisko "Barska", które błyskawicznie pokochała. W ten sposób sama wymyśliła pseudonim, z którym związała całe swoje dalsze życie.

Barbara Barska prędko zdobyła serca słuchaczy jako solistka. Nagrała przeboje, takie jak "Ty jesteś moją jedyną miłością", "Słowa purpurowe", "Może w drodze jest twój list". "Przelotny ptak", "Słoneczny zegar", "Jeżeli nie wiesz" i wiele innych. Występowała u boku wielkich gwiazd PRL-u, m.in. Jana Cajmra czy Kazimierza Turewicza.

Życie prywatne Barbary Barskiej. Niewielu wie, kim jest syn legendy PRL-u!

W 1952 r. Barbara Barska wzięła ślub z Andrzejem Stockingerem - wokalistą chóru Czwórka Szacha - którego poznała dzięki wspólnym koncertom. Już trzy lata później na świat przyszedł ich syn - Tomasz Stockinger. Barbara zdecydowała się wówczas zakończyć swoją karierę piosenkarki i skupić na rodzinie. Wychowywała dziecko, lecz nie porzuciła muzyki całkowicie. Zatrudniła się w Filharmonii Narodowej, gdzie występowała jeszcze przez kilka lat.

W 1961 r. na świat przyszło także drugie dziecko Barbary i Andrzeja - Katarzyna. Zarówno córka, jak i syn gwiazdorskiej pary poszli śladami rodziców. Katarzyna została śpiewaczką operetkową, a Tomasz aktorem. Polacy kojarzą go przede wszystkim z produkcji teatralnych oraz telewizyjnych. Popularność przyniosła mu rola w "Znachorze" Jerzego Hoffmana, choć największą liczbę fanów zgromadził dzięki serialowi "Klan", emitowanemu przez TVP, w którym gra nieprzerwanie od 1997 r.

W 2005 r. Barbara Barska podupadła na zdrowiu i trafiła do prywatnego domu opieki w Warszawie. Dzieci nie mogły zająć się ukochaną matką na pełen etat, z powodu obowiązków zawodowych, przez co zdecydowali się oddać ją pod opiekę profesjonalistów. Rodzina do końca życia chętnie spędzała czas z Barską i odwiedzała ją w ośrodku. Kultowa wokalistka dożyła 97 lat - zmarła w 2024 r.

