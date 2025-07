Oficjalny start Pol'and'Rock Festival 2025 zaplanowany jest na czwartek, 31 lipca, na godzinę 15. Tradycyjnie z Dużej Sceny festiwalowiczów powita Jurek Owsiak, odmówione zostanie festiwalowe przyrzeczenie, start odgwiżdże zawiadowca stacji Roman Polański, a orkiestra wykona "Glory, Glory, Alleluja".

Uczestnicy na pole festiwalowe mogli wejść już we wtorek w południe. "Festiwalowe pole zapełnia się kolorem - rosną całe miasteczka namiotowe i jest Was tu coraz więcej" - pisali organizatorzy pod opublikowanym zdjęciem z lotu ptaka. Z kolei na stronie Pomorza Zachodniego żartowano, że "na Pomorzu wyrosło nowe miasto i rośnie dalej".

W środę wieczorem ruszyło również Nocne ASP, gdzie koncerty zagrali Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz, Michał Bajor i Hania Derej Quintet. Poprzedzał ich stand-up "Nietykalni" (Kuba Rafalski i Roman Kostelecki).

Rozwiń

Jurek Owsiak tuż przed startem Pol'and'Rock Festival 2025: "Przeżyj to najpiękniej"

Na dwie godziny przed oficjalnym startem festiwalu odbyła się konferencja prasowa. "Wydaje mi się, że wróciliśmy do tych standardów festiwalu przedpandemicznego, czyli ostatniego organizowanego w 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą. Wróciliśmy do tego stanu, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy do nas przyjeżdżają i do zaopiekowania się wszystkimi, którzy tutaj są" - mówił Jurek Owsiak.

"Zdarzeń jest niedużo, są oczywiście, bo przy tak ogromnej ilości ludzi zawsze są, ale te zdarzenia są niegroźne. Regulamin mówi, jakie są tutaj zasady i wydaje mi się, że po tylu latach organizowania tego festiwalu nauczyliśmy społeczność festiwalową, co do nich należy. Czytałem, że bardzo dobry festiwal - Open'er - z dumą mówił o ludziach, którzy mają moje lata i tam jeżdżą. Takich ludzi jest tutaj mnóstwo od wielu lat, to festiwal, który łączy pokoleniowo w sposób taki dotykalny. Przyjeżdżają całymi rodzinami, bo czują się bezpiecznie" - opowiadał.

Odniósł się również do zakazu używek na festiwalu: "Zawsze mówimy to ze sceny: przeżyj to jak najbardziej trzeźwo, po prześpisz niesamowitą muzykę, to co się dzieje na Małej Scenie tylko z nazwy i podczas spotkań z gośćmi. Przeżyj to jak najpiękniej. Warto stąd wyjechać z pełną głową".

"Ten festiwal ma możliwość odcięcia nas od polskiej koszmarnej rzeczywistości. Na te kilka dni - namawiamy ludzi - nie grzeb w telefonie, nie patrz, co się dzieje poza tym miejscem, bo to miejsce jest dowodem na to, że nie mamy prawa o sobie mówić tylko jednym głosem. Jesteśmy kłótliwi, bierzemy się za łby, mamy te fochy swoje - my też to odczuliśmy" - dodał.

Pol'and'Rock Festival 2025: kto zagra?

Na dużej i małej scenie (zlokalizowanej w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych) wystąpi ponad 40 wykonawców z Polski i zza granicy. Wśród nich m.in.: Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Wolfmother, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje (laureat Złotego Bączka), Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout i Nanga. Festiwal zakończy się tradycyjnie koncertem Piotra Bukartyka.