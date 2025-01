OFF Festival od lat przyciąga miłośników niepowtarzalnej atmosfery i oryginalnych, autorskich melodii do Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Od 1 do 3 sierpnia 2025 r. będzie miała miejsce 18. edycja kultowego wydarzenia. Miasto zmieni się wtedy w stolicę alternatywnych brzmień i dobrej muzyki. Organizatorzy imprezy właśnie ogłosili kolejnych wykonawców, którzy wystąpią przed polską publicznością.

Kto wystąpi na OFF Festivalu 2025 w Katowicach? Znamy już dwóch headlinerów

Niedawno poznaliśmy pierwszych headlinerów OFF Festivalu 2025. W sierpniu w Katowicach na głównej scenie zobaczymy irlandzką grupę Fontaines D.C., która powróci na wydarzenie po siedmiu latach przerwy. W Dolinie Trzech Stawów zagrali bowiem swój pierwszy koncert dla polskiej publiczności. Obecnie są w szczytowym momencie swojej kariery, podbijając najnowszym albumem "Romance" serca nie tylko słuchaczy z całego świata, lecz także geniuszy muzyki, takich jakElton John.

Drugim headlinerem OFF Festivalu 2025 został James Blake, który wymyka się gatunkowym klasyfikacjom. Uznawany jest za jednego z najbardziej inspirujących i wyróżniających się twórców na współczesnej scenie. Tworzy kompozycje z pogranicza elektroniki, dubstepu i folku, jednocześnie zaskakując niezwykłą wrażliwością. W swojej karierze współpracował z największymi nazwiskami światowej sceny (m.in. Kendrickiem Lamarem, Beyonce, Frankiem Oceanem czy Travisem Scottem).

Oprócz głównych gwiazd festiwalu, organizatorzy jakiś czas temu zapowiedzieli także występy artystów, takich jak: Snow Strippers, Geordie Greep, Kneecap, Nala Sinephro, Ecco2k czy MJ Lenderman.

OFF Festival 2025 spieszy z nowymi ogłoszeniami. Do line-upu dołączyło czterech artystów

OFF Festival 2025 nie zwalnia tempa i ogłasza kolejne występy w Dolinie Trzech Stawów. W sierpniu do Katowic zawita Yaeji ze swoim spektakularnym DJ setem. "Niewielu artystów rzeczywiście rozbija granice między gatunkami, ale Yaeji robi to z impetem" - piszą o niej na świecie. Artystka uznawana jest za zupełnie nową definicję muzyki elektronicznej. Jej twórczość to połączenie brytyjskiego rave'u, nowojorskiego house'a i koreańskiego folku. Oryginalna fuzja dźwięków przy okazji każdego albumu zbiera pozytywne recenzje, a remixy znanych hitów w wykonaniu Yaeji niekiedy stają się popularniejsze od oryginalnych piosenek. Już w sierpniu zobaczymy ją w Polsce!

Kolejną artystką, która pojawi się w sierpniu na katowickim festiwalu, będzie Nilüfer Yanya. Zaczynała w talent-show, gdzie Louis Tomlinson z One Direction zaproponował jej dołączenie do girlsbandu, jednak odrzuciła wyzwanie, stawiając na swoją solową twórczość. Hipnotyzuje oryginalnym wokalem, subtelnością, a także melodiami, łączącymi indie rocka, soul, jazz, a nawet trip-hop. Jej największą pasją jest nagrywanie nowych utworów. "Ich pisanie jest dla mnie jak rozwiązywanie problemów. To proces, dzięki któremu lepiej rozumiem siebie" - mawia piosenkarka. Za kilka miesięcy po raz pierwszy zaprezentuje się przed polską publicznością.

Do line-upu OFF Festivalu 2025 dołączył właśnie zespół Machine Girl. To wyjątkowy projekt wokalisty i producenta Matta Stephensona oraz perkusisty Seana Kelly’ego. Ich koncerty opisywane są jako przeżycia "naprawdę mocne". Nie brakuje tam wybuchowej energii oraz gitarowych i elektronicznych brzmień. W tekstach swoich piosenek śpiewają o science fiction, horrorach i anime, rysując obraz mrocznej nowoczesności. Już niedługo widzowie OFF-a przekonają się, że - jak Machine Girl śpiewają na swojej ostatniej płycie - "wszystko jest dozwolone".

Najnowsze ogłoszenie OFF Festivalu 2025 zamyka Pa Salieu, który nazywa siebie samego "głosem pozbawionych głosu". Wychowany najpierw w Gambii, a potem na ulicach angielskiego Coventry raper, w swoim debiucie szczerze opowiada o trudnościach, jakie musiał pokonać w swoim życiu. Nazywają go "brakującym elementem brytyjskiego rapu", który w przejmujący sposób łączy groźny angielski styl z afrykańskimi tradycjami. Miał wystąpić u nas już trzy lata temu, jednak dopiero w 2025 r., na OFF-ie, będzie miał miejsce jego pierwszy koncert dla polskiej publiczności.

Ile kosztują bilety na OFF Festival 2025 w Katowicach?

W sprzedaży obecnie dostępna jest już druga pula biletów na OFF Festival 2025. Trzydniowe karnety kosztują 639,50 złotych.

