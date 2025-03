Drugi castingowy odcinek "Must Be The Music" Polsat pokaże w piątek o godz. 19:55. Przed Natalią Szroeder, Dawidem Kwiatkowskim, Sebastianem Karpiel-Bułecką (Zakopower) i Miuoshem pojawi się m.in. Weronika Ryba.

Uczestniczka do programu wybrała przebój "When We Were Young" z repertuaru Adele.

"Must Be The Music": Kim jest Weronika Ryba?

Weronika Ryba śpiewa od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a na poważnie od 2017 roku. Tworząc swoją muzykę i występując przed publicznością chciałaby pokazać wszystkim, że mimo niepełnosprawności (Weronika urodziła się bez prawej stopy, z rozszczepem podniebienia i palcozrostem) i przeciwności losu warto spełniać swoje marzenia i robić w życiu to, co się kocha.

"Ja mam ciary na mordzie" - stwierdził kompletnie zaskoczony Miuosh, gdy Weronika kończyła swój występ. Po chwili okazało się, że cała czwórka oklaskiwała ją na stojąco. Prowadzący Maciej Rock z wrażenia aż głęboko westchnął.

