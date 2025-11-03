Wielkimi krokami nadchodzi kolejna, 14. edycja show "Must Be The Music", który w tym roku powrócił na antenę Polsatu po dziewięcioletniej przerwie. Do nadchodzącego sezonu zgłosiło się kilka tysięcy osób (w tym 500 zespołów), pragnących pokazać swój talent przed telewizyjną publicznością oraz muzycznymi ekspertami. Podczas precastingów wybrzmiały różnorodne style muzyczne, takie jak pop, rock, metal, filk, disco polo, rap, a nawet utwory raperowe czy piosenki satyryczne. Zaprezentowali się zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści, którzy odważyli się sięgnąć po marzenia.

Startują telewizyjne przesłuchania do "Must Be The Music"! Jurorzy wkraczają na plan

Wstępne przesłuchania odbyły się w pięciu miastach Polski: Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Sopocie i dwukrotonie w Warszawie. Już 4 listopada rozpocznie się kolejny etap programu, w którym wybrani w precastingach muzycy zaprezentują się na wielkiej, telewizyjnej scenie. Jurorzy w składzie: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh ponownie wkraczają do studia, aby zasiąść za stołem jurorskim i ocenić kandydatów. Program znów poprowadzą: Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Muzyczne zmagania uczestników podzielone zostaną na siedem odcinków castingowych, których nagrania właśnie rozpoczną się w studiu, a także trzech odcinków na żywo: dwóch półfinałów i jednego wielkiego finału. Emisja 14. edycji planowana jest na przyszły rok.

Co czeka zwycięzcę 14. edycji "Must Be The Music"?

Finaliści nadchodzącej edycji powalczą nie tylko o sławę i uznanie na polskim rynku muzycznym. Nagrodą główną będzie także 250 tys. złotych oraz prawo do udziału w Polsat Hit Festiwalu organizowanym przez Telewizję Polsat w prestiżowej sopockiej Operze Leśnej.

W ostatniej edycji "Must Be The Music" zwycięsko z finału wyszedł duet Alien i Majtis. Zespół łączył chwytliwe zwrotki z surowym brzmieniem rapu oraz dźwiękami elektroniki. Pokochali ich nie tylko jurorzy, lecz także publiczność, która nawet dziś, wiele miesięcy po finale, słucha ich autorskiej twórczości i wspiera muzyków w drodze na sam szczyt.

