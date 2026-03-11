W piątek, 6 marca, ruszyła najnowsza edycja "Must Be The Music". Już w pierwszym odcinku castingowym nie zabrakło utalentowanych uczestników, sporej dawki dobrej muzyki, emocji, śmiechu, jak i wzruszeń. Ze względu na wysoki poziom występów produkcja zdecydowała się nawet na wydłużenie etapu przesłuchań - Polsat wyemituje o jeden odcinek więcej. Półfinały widzowie zobaczą 1 i 8 maja, a wielki finał talent show zaplanowano na 15 maja.

W tym sezonie uczestników ponownie ocenia jury w składzie: Natalia Szroeder, Miuosh, Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski. Show prowadzą Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

W "Must Be The Music" zaśpiewa Wania, znana z TikToka! Występ z zespołem Fluid zachwyci jurorów

Już w najbliższy piątek na scenie "Must Be The Music" telewidzowie zobaczą występ zespołu Fluid, którego twarzą jest Wanesa "Wani" Adamska. Wokalistka zyskała popularność dzięki swojej działalności w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu opublikowała na TikToku cover piosenki "Dom Nad Wodą" z repertuaru Pezeta, który stał się prawdziwym viralem.

Fluid to zespół założony w 2022 r. przez grupę przyjaciół. Na czele formacji stoi Wanesa, na gitarach grają Patryk Kuzia i Dariusz Kowal, basistą jest Damian Rumbuć, nad instrumentami klawiszowymi panuje Przemysław Kaweński, zaś nad perkusyjnymi - Grzegorz Kurpiel.

Podczas przesłuchań do talent show Polsatu zespół zdecydował się zaprezentować utwór "Było miło", który widzowie mogą już kojarzyć. Wani stworzyła go bowiem we współpracy z Igorem Herbutem - liderem zespołu LemON, który zyskał popularność dzięki zwycięstwu w trzeciej edycji "Must Be The Music". Piosenka ujrzała światło dzienne w lutym 2025 r.

Natalia Szroeder rozpoznała piosenkę uczestniczki! "Ja ją bardzo lubię"

Już podczas występu castingowego grupy, Natalia Szroeder podśpiewywała pod nosem melodyjną kompozycję. "To jest bardzo dobra popowa, sprawnie napisana piosenka i też bardzo sprawnie zaśpiewana. Ja ją bardzo lubię!" - komentowała tuż po przesłuchaniu. "U mnie ta piosenka w samochodzie wielokrotnie już poleciała" - dodawała z uśmiechem jurorka.

Popisem grupy Fluid zachwycony był także Dawid Kwiatkowski, który poprosił wokalistkę o zaśpiewanie jeszcze jednego utworu. "Waniu, czy ja mógłbym od ciebie uzyskać taki mały fragment 'Domu Nad Wodą'?" - zapytał juror, nawiązując do viralowego nagrania, dzięki któremu artystka stała się rozpoznawalna.

Jak zareagowali pozostali jurorzy "Must Be The Music"? Tego dowiemy się już 13 marca. Drugi odcinek show Polsatu startuje o godzinie 21:00. Warto przypomnieć, że trwa internetowe głosowanie, dzięki któremu widzowie przyznają "dziką kartę". Swojego faworyta można wybrać za pośrednictwem aplikacji "must be the MUSIC" - do pobrania w App Store oraz Google Play.

Na castingu do "Must Be The Music" pojawiła się Wani, znana z TikToka. Jurorka od razu poznała piosenkę! Polsat