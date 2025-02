Muzycy z całej Polski czekali na kolejną edycję aż dziewięć lat. Już wiosną, 7 marca 2025 roku, na antenie Polsatu zobaczymy dwunastą odsłonę słynnego programu. Patricia Kazadi w rozmowie z "halo tu polsat" przyznała, że do castingów zgłosiło się 2,5 tysiąca wykonawców - zarówno wokalistów, jak i pełnych zespołów. Ich zmagania będziemy mogli obejrzeć już 7 marca w piątek o godzinie 19:55 w Polsacie.

Patrycja Kazadi o nowej edycji "Must Be The Music" i autorskich projektach. "Miałam ciarki na rękach, gdy to oglądałam. Jestem z tego dumna"

Patricia Kazadi opowiedziała Interii Muzyce o tym, jak zareagowała, gdy zobaczyła zwiastun show "Must Be The Music". Stwierdziła, że jest dumna z całej produkcji programu. Gwiazda opowiedziała również o remoncie, przystojnych majstrach i "Panu od okien". "Nie życzę [remontu i przeprowadzek] nikomu. Ludzie, którzy przez to przechodzili, wiedzą, o co mi chodzi. Współczuję wam i przesyłam dobrą energię. Zakończyłam remont i jest on za mną. Teraz cieszę się nową energią. (...) Spotkałam [przystojnego budowlańca] i to nie jednego! Bardzo fajnego pana miałam od okien. Był taki elegancki i grzeczny, przyszedł i zdjął buty, miał swoje kapcie na zmianę. Poradził sobie z oknem!" - przyznała gwiazda.

"Moje pierwsze utwory usłyszycie już wiosną" - dodatkowo zapowiedziała wokalistka.

Przypomnijmy, że Patricia Kazadi zajęła drugie miejsce w 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i otrzymała Srebrną Twarz za finałowe wcielenie się w postać Alicii Keys. Artystka nie zwalnia tempa - opowiedziała o show "Must Be The Music" i kulisach, które pokazano w "halo tu polsat".

"Warto wspomnieć, jak tłumnie ludzie do nas przybyli. Ludzie pamiętają 'Must Be The Music', kochają ten format, kochają ten program. Przybyło do nas ponad dwa i pół tysiąca wspaniałych wokalistów, zespoły. To jest wyjątkowe, bo tylko w naszym programie nie ograniczamy, czyli nie zapraszamy tylko wokalistów, ale również zespoły, bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na orientację, na wszelkie sposoby wyrażania siebie" - podkreśliła Patrycja Kazadi w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim.