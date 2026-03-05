Przypomnijmy, że w piątek (początek godz. 21:00) Polsat pokaże pierwszy castingowy odcinek nowej edycji "Must Be The Music". Uczestników muzycznego programu ponownie oceniać będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Show prowadzą Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Po odcinkach castingowych zobaczymy półfinały i wielki finał. Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

FiśBanda w "Must Be The Music": Ogień, emocje i dzika przestrzeń

Jednym z uczestników pierwszego odcinka będzie FiśBanda rodem z Zakopanego. Zespół w swojej twórczości prezentuje muzykę folkową z Podhala i Karpat.

"To dla nas super frajda i zaszczyt, że zagramy dla całej Polski w 'Must Be The Music'. Nie możemy się doczekać, żeby pokazać Państwu naszą karpacką energię na żywo. Prosimy wszystkich naszych fanów, mieszkańców Podhala i pasjonatów folkloru: bądźcie z nami, trzymajcie kciuki i zagłosujcie na nas! Razem możemy sprawić, że góralska muzyka wybrzmi też w półfinale" - zachęcają muzycy.

Na czele FiśBandy stoi nazywany "Paganinim Podhala" wokalista i skrzypek Andrzej Jarząbek "Fiś". Towarzyszą mu Stanisław Rzadkosz (akordeon, chórki), Robert Czech (kontrabas, cymbały węgierskie), Paweł Dziedzina (altówka, chórki) i Wojciech Zieliński (perkusja).

W nagraniach wydanej jesienią 2025 r. drugiej płyty "Jak te góry kocham cię" gościnnie wzięli udział także trębacz Przemek Sokół (znawca muzyki bałkańskiej i założyciel Sokół Orkestar) oraz młoda jazzowa wokalistka o wyjątkowej barwie głosu, Anna Jarząbek, prywatnie córka lidera. Dodajmy, że w 2024 r. dotarła do Bitew w siódmej edycji "The Voice Kids" w drużynie Barona i Tomsona.

Folkowa grupa ma na koncie współpracę z m.in. Kayah, Haliną Mlynkovą, Edytą Geppert, Dikandą, Hajlanderami, Jazgotem, orkiestrą Jana Stokłosy i Zbigniewem Namysłowskim.

"Muzyczna burza znad Tatr - pełna ognia, emocji i dzikiej przestrzeni. To FiśBanda, emocje od Dunajca po Dunaj - muzyczny przelot przez cały łuk Karpat, porywająco łączący romskie i klezmerskie klimaty z muzyką Bałkanów. To góralska dusza i nieokiełznane górskie muzyczne krajobrazy" - czytamy w opisie twórczości zespołu.

Muzycy apelują o wsparcie telewidzów - przypomnijmy, że mogą oni głosować na swoich faworytów w aplikacji "Must Be The Music". Laureat dzikiej karty dołączy do grona półfinalistów wybranych przez jurorów.

