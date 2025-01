Emisji show " Must Be The Music " możemy spodziewać się już 7 marca 2025 roku. Jurorzy wyłonili nowe talenty i, jak się okazuje, nie brakuje zaskoczeń. Jednym z jurorów "MBTM" jest Dawid Kwiatkowski , czyli polski idol, którego przeboje romansują na przemian z popem i kultem romantyzmu.

Dawid Kwiatkowski urodził się w Gorzowie Wielkopolskim. Jest wokalistą i autorem tekstów. W 2013 roku zadebiutował singlem " Biegnijm y " i to właśnie ten moment można uznać za ofivjalny początek jego dynamicznej kariery. W tym samym roku muzyk wydał swój pierwszy album studyjny, zatytułowany " 9893 ", który szybko zdobył dużą popularność. Dawid Kwiatkowski od najmłodszych lat konsekwentnie dążył do perfekcji i pokazania światu swojego talentu.

W swojej twórczości Dawid skupia się głównie na muzyce pop, często łącząc ją z elementami elektroniki i dance. Jego utwory charakteryzują chwytliwe dźwięki, przeplatane osobistymi tekstami, które nawiązują do jego własnych doświadczeń i emocji. Do tej pory juror "Must Be The Music" wydał kilka albumów studyjnych, w tym "Pop & Roll" (2014), "Element trzeci" (2015), "13 grzechów niczyich" (2019), "Dawid Kwiatkowski" (2021) czy "Pop Romantyk" (2024).