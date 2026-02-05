Spór ZAiKS i TVP o zaległości z tytułu tantiem wciąż trwa i niewykluczone, że sprawa niedługo trafi do sądu. Przedstawiciele Stowarzyszenia Autorów przekazali portalowi Wirtualnemedia.pl, że planują w najbliższej przyszłości wnieść pozew przeciwko stacji. Wszystko przez to, że jej zadłużenie wobec artystów rośnie i coraz trudniej jest domagać się kolejnych wypłat.

Stowarzyszenie artystów chce wejść na drogę sądową. Szykuje pozew przeciwko TVP

"Jesteśmy zmuszeni wejść na drogę sądową, gdyż zaległości w płatnościach od TVP rosną: kolejne faktury nie są opłacane w terminie i powiększają kwotę zadłużenia. Od nadawcy otrzymujemy jedynie ogólne deklaracje, że dokłada starań, by uregulować należności" - przekazała rzeczniczka ZAiKS, Anna Klimczak.

"Kolejne kroki prawne podjęte wobec publicznego nadawcy mają zminimalizować negatywny wpływ opóźnień w rozliczeniach wynagrodzeń autorskich" - dodaje ZAiKS, podkreślając jednocześnie, że "nie może dłużej czekać". Problem wcześniej był wielokrotnie zgłaszany - zarówno organowi, który sprawuje władzę nad nadawcami publicznymi (MKiDN), jak i innym instytucjom.

TVP ma kolosalne zaległości wobec ZAiKS-u. Kwota rzekomo sięga dziesiątek milionów dolarów!

W rozmowie z mediami Anna Klimczak przekazała również, że ZAiKS mierzy się z problemami finansowymi jedynie ze strony TVP. Z rozliczeń prawidłowo wywiązują się chociażby publiczne rozgłośnie. "Przykład radiowych nadawców publicznych, którzy rozliczają się z ZAiKS-em terminowo, świadczy, iż można funkcjonować z poszanowaniem praw twórców" - skwitowała rzeczniczka.

Kwota zaległości Telewizji Polskiej na rzecz artystów jest obecnie kolosalna. Mówi się o dziesiątkach milionów złotych. Stacja pod koniec 2025 r. miała zapłacić połowę zadłużenia, lecz stowarzyszenie zaznacza, że zaległości pieniężne wciąż rosną. TVP tłumaczy swoją zwłokę problemami finansowymi, mającymi rzekomo wynikać z działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

