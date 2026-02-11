Władze Stambułu odwołały koncert Behemotha! Jest komentarz Adama "Nergala" Darskiego

Koncerty Behemotha i Slaughter to Prevail miały odbyć się 10 i 11 lutego w Centrum Sztuk Widowiskowych Zorlu w dzielnicy Besiktas. Jednak w ostatnich dniach przed wydarzeniem tureckie media, w tym prorządowa telewizja Akit TV, prowadziły kampanię obarczającą grupy zarzutami o szerzenie satanistycznej propagandy i negatywny wpływ na młodzież.

W oficjalnym oświadczeniu, władze miasta argumentowały swoją decyzję "niekompatybilnością zespołów z wartościami społecznymi" kraju. Ogłoszono również dwudniowy zakaz wszystkich koncertów, festiwali i wydarzeń grupowych w Centrum Zorlu.

Decyzję poparł również gubernator Stambułu, Davut Gul, który w mediach społecznościowych podkreślił, że żadne działania "deprawujące społeczeństwo" nie będą akceptowane w mieście.

Muzycy reagują na odwołane występy

Wokalista Slaughter to Prevail, Alex Terrible na swoim Instagramie określił całą sytuację jako "bardzo smutną". Zaprzeczył jednocześnie zarzutom o promowanie satanizmu, zaznaczając, że sam jest osobą wierzącą: "To kompletna nieprawda. Wierzę w Boga".

Lider Behemoth, Adam "Nergal" Darski udzielił w tej sprawie komentarza dla "Plejady". Artysta podkreślił, że jest wyjątkowo zaskoczony decyzją władz, zaznaczając, że spodziewał się licznej publiczności: "Ten ban przyszedł do nas z zaskoczenia tak naprawdę i nikt się tego nie spodziewał. Wielokrotnie graliśmy w Turcji, mamy tutaj naprawdę spory fanbase. Oczekiwaliśmy około dwóch tys. ludzi na koncercie w Stambule i nie było najmniejszych znaków, które mogłyby wskazywać, że coś może nie pójść po naszej myśli".

Kontrowersje wokół twórczości i występów Behemoth nie są żadną nowością. Zwykle kończyło się to jednak na protestach. Jak przyznał wokalista, to pierwszy raz, kiedy z tego powodu odwołano im koncert: "Nigdy wcześniej z taką sytuacją w tej części świata nie mieliśmy do czynienia, ale wygląda na to, że grawitacja w tę stronę działa, że te konserwatyzmy biorą górę po prostu - nie tylko europejskie, bo w Indiach też chcą zbanować nam koncert. Szkoda ludzi, szkoda, że nie możemy wystąpić, ale show musi trwać - lecimy do Tajlandii i tam myślę, że wszystko pójdzie dokładnie tak, jak planujemy. Później jest Japonia, Australia oraz Chiny".

Miuosh o zabawnych sytuacjach za kulisami "MBTM". Jak się bawi stół jurorski? INTERIA.PL INTERIA.PL