Skąd wzięła się nazwa kultowego zespołu Rammstein? Kulisy są niepokojące

To właśnie do tego dramatycznego wydarzenia nawiązywała pierwotna nazwa zespołu. Muzycy uznali ją za mocną, dosadną i wpisującą się w surową estetykę ich twórczości. Jednak z czasem - w obawie przed zbyt silnym powiązaniem - skrócili nazwę do prostego "Rammstein".

Założenie Rammsteina to wynik spotkania muzyków po upadku Muru Berlińskiego. Richard Kruspe wrócił do Schwerina, gdzie spotkał Tilla Lindemanna. Wkrótce do zespołu dołączyli Oliver Riedel i Christoph Schneider. Przełomem był udział w konkursie dla amatorskich zespołów w Berlinie w 1994 roku. Dzięki wygranej zespół nagrał pierwsze utwory i sfinalizował skład, który od tamtej pory - co niezwykle rzadkie - nie zmienił się ani razu.