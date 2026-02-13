Raperka odświeżyła "Beat It" Michaela Jacksona. "Skrajny brak szacunku"

Wideo, na którym Sexyy Red rapuje w studiu do swojego prowokacyjnego wydania "Beat It", pojawiło się 10 lutego na Instagramie zapasowego konta Lil Yachty'ego. Raper żartobliwie sugerował, że wersja raperki mogłaby znaleźć się na ścieżce dźwiękowej nadchodzącego biopicu o Królu Popu. Artystka podsyciła kontrowersje, publikując kolejny klip w studiu, podpisując go: "Wycieki z filmu o Michaelu Jacksonie"

Przedstawiciele Michaela Jacksona reagują

Reprezentant Michaela Jacksona podkreślił, że organizacja nie była świadoma projektu i nie udzieliła zgody na wykorzystanie utworu:

"Byliśmy całkowicie nieświadomi. Wykorzystanie muzyki jest nieautoryzowane," powiedział w oświadczeniu.

Raperka Monie Love nazwała działania Sexyy Red "skrajnym brakiem szacunku" wobec spuścizny Jacksona:

"Ktokolwiek zatwierdził próbkę 'Beat It' dla Sexyy Red, mam nadzieję, że wie, że nie zobaczy nieba. Bawienie się imieniem i dyskografią MJ jest skrajnie nieodpowiednie!"

Utwór podzielił internautów

Reakcje internautów były mieszane. Niektórzy domagali się, aby utwór nigdy nie trafił do oficjalnej dystrybucji, inni podchodzili do remiksu z humorem. Komentowano, że to niemal pewne, że przedstawiciele Michaela Jacksona podejmą kroki prawne, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego filmu o artyście.

Pomimo kontrowersji, Sexyy Red wielokrotnie manifestowała swoje uznanie dla Króla Popu. Podczas koncertu w St. Louis w listopadzie zaprosiła na scenę jego imitatora Rico Hamptona, który wykonał "Billie Jean", a publiczność zachęcała go do odtworzenia moonwalka.

