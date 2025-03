Rafał Brzozowski gorzko wspomina Eurowizję. "Czułem się jak świnia"

Piosenkarz startował z piosenką "The Ride" . Nie udało mu się jednak przejść przez półfinał. Na niezadowalający wynik po części wpłynął również fakt, że ze względu na chorobę u jednego z członków ekipy, dokładne przygotowania do występu były znacząco utrudnione. Polska drużyna zmuszona została do trzydniowej izolacji, co uniemożliwiło dopracowanie występu.

Rafał Brzozowski w rozmowie wspomniał, że bardzo źle wspomina swój udział w konkursie: "To co przeżyliśmy w Rotterdamie, to był koszmar. Czułem się jak świnia, która jest wpakowana do zagrody. Codziennie ładowali mi taki aparat na twarz i komputer liczył oddech, czy mam covid. Przechodziliśmy w takich tunelach jak do dezynfekcji. (…) To był jakiś cyrk, ale dlatego, że to była pierwsza tak duża impreza na świecie w czasie covidu. Oni bali się o wszystko. I teraz wyobraź sobie jeszcze, że w mojej ekipie wykrywają covid. I ja jestem trzy dni zamknięty w pokoju, gdzie mam śniadanie podkładane po drzwi, jak więzień. Rozmawiam przez internet, udzielam jakichś wywiadów, ale zostałem odcięty od możliwości poznania tej publiczności".