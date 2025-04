Kyle Alessandro urodził się w 2006 r. w centralnej części Norwegii. Jego ojciec jest Hiszpanem - dzięki temu artysta od najmłodszych lat biegle posługuje się dwoma językami, a do tego uczy się kilku innych. Już jako dziecko odkrył w sobie wielką pasję do muzyki. Gdy miał 10 lat spróbował swoich sił w norweskiej wersji "Mam talent". Podczas przesłuchania na tyle zaskoczył jurorów, że otrzymał Złoty Przycisk, który przeniósł go prosto do finału rywalizacji.